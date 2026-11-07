Bombă de aviație de 100 de kilograme, descoperită în județul Iași. Ce trebuie să facă oamenii dacă găsesc muniție neexplodată

Autoritățile din Iași au descoperit sâmbătă, 7 noiembrie, o bombă de aviație cu o greutate de aproximativ 100 de kilograme, provenită din timpul conflictelor armate. Cu această ocazie, pompierii au transmis o serie de recomandări pentru populație în cazul descoperirii unor elemente de muniție neexplodată.

Foto: ISU Iași

ISU Iași a anunțat că pirotehniștii au intervenit sâmbătă în localitatea Cărbunari, comuna Grajduri, unde au descoperit și ridicat o bombă de aviație de aproximativ 100 de kilograme, rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate.

„Elementul de muniție a fost transportat în condiții de siguranță, în vederea depozitării și distrugerii ulterioare.

Dincolo de echipamentele de protecție, de procedurile riguroase și de experiența profesională, se află oameni care își asumă riscuri pentru ca ceilalți să fie în siguranță”, a transmis sursa citată.

Intervenția a fost realizată de echipa pirotehnică, condusă de locotenentul Blănaru George, avându-i în componență pe plutonierul adjutant-șef Toporoceanu Dănuț și plutonierul major Varga Paul.

„Pirotehnicianul nu își permite să greșească. În această profesie, o singură greșeală poate fi fatală”, au afirmat aceștia

ISU Iași a subliniat riscurile la care se expun pirotehnicienii, evidențiind responsabilitatea și atenția necesare în intervențiile de neutralizare a muniției neexplodate.

„Nu sunt doar specialiști în identificarea și neutralizarea muniției neexplodate. Sunt colegii noștri, sunt părinți, fii, soți și oameni care, la finalul fiecărei misiuni, își doresc să se întoarcă acasă, la familiile lor.

În spatele unei știri despre o bombă descoperită și ridicată în siguranță se află profesionalismul, curajul și munca unor salvatori care acționează cu discreție, fără să caute recunoaștere, dar care merită întreaga noastră apreciere.

Respect și prețuire pentru pirotehnicienii ISU Iași! Munca voastră înseamnă siguranță pentru comunitate!”

Recomandările ISU

De aceea, ISU Iași a transmis o serie de recomandări cetățenilor care descoperă elemente de muniție neexplodată:

Să nu le atingă, să nu le lovească și să nu încerce să le mute

Să nu le demonteze și să nu le introducă în foc

Să se îndepărteze de zona respectivă și să nu permită apropierea altor persoane

Să apeleze imediat numărul unic de urgență 112

Muniția rămasă neexplodată reprezintă un pericol real, chiar și după trecerea mai multor decenii.

„Mai multe informații despre comportamentul în situații de urgență găsiți pe platforma națională fiipregatit.ro și în aplicația DSU. Pirotehnicienii intervin pentru ca pericolul să fie îndepărtat, iar oamenii să rămână în siguranță. Să nu uităm niciodată oamenii din spatele acestor misiuni!”