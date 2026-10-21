Șeful UPU-SMURD Bihor, prins băut la volan, a scăpat doar cu avertisment. Motivarea instanței: putea conduce „preventiv”

Curtea de Apel Oradea a decis definitiv ca dr. Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, să fie sancționat doar cu avertisment în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru conducere sub influența alcoolului, respingând solicitarea procurorilor de condamnare la închisoare cu suspendare. Instanța a considerat că, deși avea1,88 g‰ alcool pur în sânge la prima probă, avea „capcitatea de reacție și conducere preventivă”.

Hadrian Borcea (primul din dreapta) are o carieră impresionantă Foto: Arhivă Adevărul

Medicul a fost oprit în trafic în octombrie 2025, iar analizele au indicat o alcoolemie de 1,88 g/l alcool pur în sângela prima probă (de peste două ori mai mare decât pragul penal prevăzut de lege pentru conducerea unui autovehicul) și 1,61 g/l la cea de-a doua, relatează eBihoreanul.

Borcea a recunoscut fapta și a explicat că băuse trei beri în seara precedentă, susținând că dimineața nu se mai simțea sub influența alcoolului.

Prima instanță: o greșeală care nu trebuie să-i distrugă cariera

Judecătoria Oradea a considerat că fapta are o gravitate redusă și a ținut cont de activitatea profesională a medicului, care conduce UPU-SMURD Bihor din 2014 și este implicat de ani de zile în proiecte naționale și internaționale de medicină a dezastrelor.

În motivare, instanța a apreciat că:

„S-a apreciat că fapta în cauză este o greşeală a inculpatului, a cărei consecinţe concrete nu prezintă gravitate, o greşeală care însă nu este echitabil să afecteze o activitate profesională prin care şi-a adus un aport major pentru binele comunităţii (...) şi care nu justifică încheierea în mod negativ a unei asemenea cariere”.

Judecătorii au avut în vedere și faptul că o condamnare penală i-ar fi putut afecta accesul la activități și misiuni internaționale care necesită certificat ORNISS.

Procurorii: un medic trebuie să aibă „un standard superior de conduită”

Parchetul a contestat hotărârea, argumentând că nivelul alcoolemiei depășea cu mult pragul penal și că profesia inculpatului ar trebui să reprezinte o circumstanță agravantă, nu atenuantă:

„Prin natura profesiei şi pregătirii sale, acesta cunoaşte sau trebuie să cunoască în mod aprofundat efectele consumului de alcool asupra organismului uman şi riscurile majore pe care conducerea unui vehicul în asemenea condiții le generează pentru viaţa şi integritatea participanților la trafic”.

Procurorii au avertizat că o astfel de soluție „transmite un mesaj de toleranță incompatibil cu scopul normei de incriminare şi cu exigențele prevenirii generale”.

Curtea de Apel: riscul producerii unui accident era „relativ redus”

Curtea de Apel Oradea a menținut însă soluția inițială. Magistrații au reținut că la examinarea clinică medicul avea „atitudine adecvată şi cooperantă”, „comportament liniştit” și „comunicare coerentă”, fără semne vizibile de afectare cauzate de consumul de alcool.

Pe baza acestor constatări, instanța a concluzionat:

„Chiar în contextul înregistrării unei valori de 1,88 g‰ alcool pur în sânge la prima probă, apreciem că în lipsă oricăror elemente clinice sugestive consecutive consumului de alcool poate fi trasă concluzia că inculpatul avea păstrată capacitatea de reacție și conducere preventivă, iar riscul provocării unui eveniment rutier era relativ redus”.

Judecătorii au mai apreciat că fapta reprezintă un „incident izolat”, iar medicul dispune de „posibilităţi reale de îndreptare”, arată eBihoreanul.

În consecință, Curtea a considerat că avertismentul este suficient, „în cauză nefiind oportună stabilirea unei pedepse”.

Decizia este definitivă. Dr. Hadrian Borcea va achita doar cei 700 de lei reprezentând cheltuieli judiciare stabilite de prima instanță.