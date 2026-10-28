 O autostradă așteptată de zeci de ani este din nou amânată. Contractul de aproape 4 miliarde de lei pentru un important tronson din A8 a fost suspendat | adevarul.ro
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O autostradă așteptată de zeci de ani este din nou amânată. Contractul de aproape 4 miliarde de lei pentru un important tronson din A8 a fost suspendat

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Curtea de Apel București a decis suspendarea executării contractului pentru tronsonul Lețcani-Iași al Autostrăzii A8, într-o hotărâre fără precedent pronunțată în urma unei contestații în anulare, o cale extraordinară de atac. Contractul, adjudecat de compania spaniolă FCC Construcción și semnat de CNIR în luna mai pentru aproape 4 miliarde de lei, nu va putea fi pus în aplicare până la finalizarea litigiului.

Autostrada Unirii A8
Autostrada Unirii A8 Foto: FB Horațiu Cosma

„Suspendă executarea contractului până la soluționarea cauzei”, se arată în minuta instanței 

Decizia este definitivă în privința suspendării, însă disputa privind atribuirea contractului continuă. La termenul următor, programat pentru luna noiembrie, judecătorii vor analiza aspectele care, potrivit instanței, nu au fost examinate anterior de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC),   potrivit Apix.ro

Curtea de Apel a revenit astfel parțial asupra propriei hotărâri din 29 iulie și a admis parțial plângerea constructorului Concelex. Instanța a desființat în parte decizia CNSC, fără a dispune însă anularea contractului semnat cu FCC și fără a desemna un alt câștigător al licitației.

Efectul imediat este blocarea implementării proiectului, deși tronsonul intrase deja în faza de proiectare la sfârșitul lunii august.

Potrivit publicației Apix, cazul reprezintă o premieră în domeniul achizițiilor publice pentru infrastructura rutieră, după ce o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție de la finalul anului trecut a deschis posibilitatea folosirii contestației în anulare în astfel de litigii.

Licitația pentru tronsonul Lețcani-Iași a fost câștigată de FCC la o diferență foarte mică față de ofertantul clasat pe locul doi, italienii de la Itinera. Concelex, situată pe locul al treilea, a contestat procedura, solicitând verificarea ofertei tehnice și financiare depuse de constructorul spaniol și acces la documentele licitației.

Autostrada Unirii va lega Moldova de Transilvania 

A8 ar urma să lege Moldova de Transilvania prin traversarea Carpaților Orientali. 

Tronsonul Lețcani-Iași, cu o lungime de 17,7 kilometri, face parte din Autostrada Unirii A8, pe segmentul Moțca-Ungheni. Proiectul include 18 poduri și pasaje, șase tuneluri și două noduri rutiere și are o valoare de 3,93 miliarde de lei fără TVA. Contractul prevedea 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

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