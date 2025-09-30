Video Statuia lui Ioan de Hunedoara, dată jos din turn. Urme stranii găsite pe armura cavalerului de la Castelul Corvinilor

Statuia lui Ioan de Hunedoara a fost coborâtă, miercuri, după mai mult de un secol și jumătate de pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor, pentru a fi restaurată. Operațiunea a fost dificilă, din cauza înălțimii turnului, dar și a volumului și stării avansate de degradare a monumentului.

Una dintre cele mai delicate etape a procesului de restaurare prin care trece Castelul Corvinilor din Hunedoara s-a derulat miercuri, când statuia de bronz a cavalerului care îl înfățișează pe Ioan (Iancu) de Hunedoara a fost dată jos de pe soclul său aflat la 30 de metri înălțime, în vârful Turnului Buzdugan.

Cavalerul „ciuruit” de gloanțe

Cavalerul, cu o înălțime de circa 2,5 metri și o greutate de peste 200 de kilograme, i-a pus la grea încercare pe muncitori, din cauza volumului său, a înălțimii turnului de pe care a fost coborât cu scripeți, dar și a stării sale de degradare.

De-a lungul a peste un secol și jumătate de la înălțarea ei, statuia a fost afectată de intemperii, de trecerea timpului, dar și de agresiuni ale oamenilor. În zilele Revoluției din 1989, cavalerul a fost țintit de gloanțele trase de la un post militar aflat pe Dealul Sânpetru din Hunedoara, în apropierea unei uzine de apă a orașului. Urmele gloanțelor s-au păstrat pe corpul cavalerului de bronz.

„Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparţinut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta s-a reușit a fi materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl. Statuia, un cavaler ȋn armură completă care ține cu mâna dreaptă o suliță de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică ce are traforat anul 1873, ȋl reprezintă pe Ioan de Hunedoara. Din nefericire până la această oră nu cunoaștem numele artistului care a realizat frumoasa lucrare. Statuia va fi transportată într-un spațiu adecvat pentru a permite restauratorilor de metal să intervină și să o restaureze, după care, bineînțeles, va fi amplasată din nou pe vârful Turnului Buzdugan, unde îi este locul”, a declarat arheologul Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelului Corvinilor.

→ Imaginea 1/10: Statuia lui Ioan de Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (46) jpg

Restaurarea statuii este cuprinsă în proiectul de restaurare în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiect care vizează, în total, 27 de obiective de restaurare, conservare şi punere în valoare (Sala Dietei, Sala Cavalerilor, podurile de acces, porţiuni mari din acoperiş, fântâna din curtea interioară, Terasa de Artilerie etc.).

„Acesta constituie, de fapt, cea de-a doua etapă amplă de restaurare a Castelului Corvinilor, primul proiect, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, fiind derulat în perioada 2019 – 2023, cu sprijinul ADR Vest, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020”, a informat Primăria municipiului Hunedoara.

Ce rol avea Turnul Buzdugan

Turnul Buzdugan din Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost construit în a doua parte a secolului al XV-lea, iar în prezent se numără printre cele mai spectaculoase monumente din ansamblul medieval. În vremea Huniazilor, Turnul Buzdugan a fost, potrivit unor istorici, un turn de observație și purta acest nume după forma semisferică pe care acoperișul lui o avea în trecut, schimbată în urma restaurării din secolul al XIX-lea.

→ Imaginea 1/12: Statuia lui Ioan de Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg

„Turnul Buzdugan (turnul pictat) suprapune o parte din zidul vechii cetăți şi este prevăzut cu un singur nivel de apărare, susținut pe console. Înălțimea de 30 metri, ca și pictura compusă din motive decorative romboidale așezate în spirală, bine păstrată de pe partea exterioară, îl fac unul dintre cele mai interesante construcții din ansamblul de la Hunedoara”, informa Muzeul Castelului Corvinilor.

Turnul Buzdugan a fost decorat cu motive geometrice şi florale, dar şi cu elemente de tehnică militară şi scene din viața orașului. Înainte de incendiul din 1854, care a mistuit o mare parte din castel, Turnul Buzdugan era dotat cu un mecanism de ceas, amplasat aici în jurul anului 1819. Acoperişul său a fost supraînălțat după restaurarea Castelului Corvinilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ultima intervenție majoră la acest turn.

Statuia, veche de un secol și jumătate

În 1873, pe vârful acestuia a fost aşezată statuia din bronz reprezentând un soldat medieval, poate chiar Ioan de Hunedoara.

„Deşi a devenit un simbol al castelului, cavalerul ȋn armură care ȋncoronează Turnul Buzdugan este o realizare mai recentă, reprezentările de epocă, care preced incendiul din 1854, ȋnfăţişând un acoperiş de formă conică, de mici dimensiuni, ȋn vârful căruia era aşezată o cruce sau o sferă”, arată Muzeul Castelului Corvinilor.

Potrivit muzeului, ideea ȋncoronării turnului cu o statuie ȋi aparţine arhitectului Ferenc Schulcz (1838–1870). Acesta propunea un acoperiş învelit cu ţiglă smălţuită ce urma să păstreze forma iniţială, cea conică, dar care să fie mult mai impozant, ȋn conformitate cu rolul de reşedinţă regală, acoperişul fiind surmontat de un cavaler ȋn armură. Moartea subită a lui Schulcz (1870) a făcut ca propunerea lui să fie materializată numai ȋn anul 1873 de către arhitectul Imre Steindl (1839–1902).

Suportul care susţine statuia a mai fost restaurat ȋn anul 1934, când, ȋn urma furtunii din 4 iunie, a cedat, iar cavalerul s-a ȋnclinat atât de mult ȋncât ameninţa să se prăbuşească, şi ȋn timpul lucrărilor de restaurare din anii 1950–1960.

Începând cu anul 1900, înfăţişarea turnului nu a mai suferit modificări, aici fiind realizate numai lucrări de conservare, care au avut în vedere intervenţii de consolidare a zidăriei şi reparaţii la acoperiş.

„Cu ocazia ultimelor restaurări, cele începute în anul 2019, în camera turnului a fost revizuită tencuiala şi pardoseala din cărămidă şi s-au efectuat lucrări de finisaj. Astăzi, fresca de pe corpul turnului poartă urmele poluării, a unor intervenții parțiale de restaurare, dar şi ale degradărilor produse”, arată Muzeul Castelului Corvinilor.