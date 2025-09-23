Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor își recapătă aspectul de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu aceleași materiale folosite la restaurarea de atunci: plăci ceramice produse de o faimoasă fabrică din Ungaria, înființată de peste un secol și jumătate.

Plăcile ceramice pictate care alcătuiesc pardoseala Sălii Cavalerilor vor fi înlocuite cu unele identice, realizate de aceeași manufactură care le-a livrat și pe cele montate în urmă cu aproape un secol și jumătate, când Castelul Corvinilor a intrat în cea mai amplă restaurare din istoria sa.

„Plăcile ceramice realizate în secolul al XIX-lea, aflate într-o stare avansată de degradare, vor fi demontate, ambalate și depozitate, o parte dintre ele urmând să facă parte dintr-o expoziție dedicată restaurării Castelului. Totodată va fi demarată și cercetarea arheologică, care va furniza informații importante despre fazele de construcție ale Castelului Corvinilor. Această activitate se va desfășura în paralel cu lucrările de remediere a tasărilor și cu cele de pregătire a stratului suport al noii pardoseli”, a informat Muzeul Castelului Corvinilor.

Potrivit reprezentanților muzeului, după devastatorul incendiu din 1854, în anul 1868 a fost începută de către Ferenc Schulz restaurarea Sălii Cavalerilor. Lucrările au fost finalizate abia după 1890, când arhitecții Antal Khuen și István Möller au realizat desenele pe baza cărora fabrica Zsolnay din Pécs, Ungaria, a produs plăcile ceramice folosite la pardosirea sălii.

„În cadrul restaurării actuale, după mai bine de un secol, aceeași companie va produce plăcile ceramice pentru Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor, identice cu cele originale și realizate prin același proces tehnologic”, a informat Muzeul Castelului Corvinilor.

Fabrica de ceramică, faimoasă la sfârșitul secolului al XIX-lea

Fabrica Zsolnay a fost înființată în 1853 de Miklós Zsolnay, la Pécs, în Ungaria. Zece ani mai târziu, fiul său, Vilmos Zsolnay, s-a alăturat companiei și a condus-o spre recunoaștere internațională, prezentând produsele inovatoare la târguri mondiale și expoziții internaționale.

Atelierele produceau ceramică de construcții, care a devenit tot mai populară începând cu mijlocul anilor 1880. Produsele Zsolnay au ajuns la Viena și în alte orașe ale Austriei, după ce Vilmos Zsolnay a legat prietenii cu unii dintre cei mai importanți arhitecți ai Ungariei.

În anii 1884–1885, fabrica a participat la ample lucrări de reconstrucție a unor monumente istorice: la biserica Mátyás din Buda, alături de Frigyes Schulek; la catedrala din Kassa (Košice); și la Castelul Corvinilor din Hunedoara, împreună cu Imre Steindl. În cadrul acestor restaurări și reconstrucții s-au folosit nu doar detalii arhitectonice originale, ci mai ales țigle pentru acoperiș și coame.

În 1885 au început experimentele cu ceramică de construcții rezistentă la îngheț – ceea ce ulterior a fost numit pirogranit –, iar în paralel Vilmos Zsolnay a continuat cercetările pentru îmbogățirea glazurilor colorate ale faianțelor în stil „iranian”. Materialul rezultat în prima etapă a fost denumit „Steindl”, după faimosul arhitect care a restaurat Castelul Corvinilor între 1870 și 1880 și Palatul Parlamentului din Budapesta la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Începând din 1894, Imre Steindl a utilizat acest material la decorațiile exterioare și interioare ale Parlamentului ungar. Pentru a face față cererii tot mai mari, în 1895 a fost înființată, pe terenul exploatării din Pécs, o fabrică specializată în producerea pirogranitelor. La începutul secolului XX, ceramica de construcții Zsolnay a devenit un reper al urbanizării, fiind folosită la primării, oficii poștale, săli de expoziții, mari magazine și chiar construcții private.

Castelul Corvinilor, în șantier din 2019

Castelul Corvinilor a rămas deschis turiștilor, chiar dacă în ultimii șase ani s-a aflat aproape neîntrerupt în șantier. Lucrările de restaurare, începute în 2019 și finanțate din fonduri europene, urmează să fie finalizate în 2027.

Al doilea proiect, derulat în prezent, include restaurarea mai multor fresce interioare și exterioare, înlocuirea pardoselii din Sala Cavalerilor, refacerea celor două poduri de acces, restaurarea Gropii Urșilor și integrarea acesteia în circuitul de vizitare, realizarea unui planșeu pe Terasa de Artilerie, refacerea armurii Cavalerului din vârful Turnului Buzdugan, repararea acoperișului (acolo unde este necesar), curățarea fântânii din curtea interioară, modernizarea instalațiilor electrice și de iluminat, precum și implementarea unui sistem de supraveghere video unitar, dotat cu camere wireless.

„Reamintim faptul că o primă etapă de restaurare s-a realizat cu ajutorul unui proiect în valoare de 5 milioane de euro, câștigat de Primăria Hunedoara și derulat cu sprijinul ADR Vest, prin POR 2014 – 2020, iar o a doua etapă este acum în derulare – grație unui proiect în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanțat prin PNRR”, a informat Muzeul Castelului Corvinilor.

Restaurarea ansamblului medieval este una riguroasă și se desfășoară sub supravegherea arheologilor și istoricilor, arată reprezentanții muzeului. La final, vor fi puse în valoare cele mai multe dintre elementele definitorii ale stilurilor care au marcat evoluția edificiului: gotic, renascentist, baroc, clasic, neogotic, cu influențe romantice și elemente specifice arhitecturii militare medievale.