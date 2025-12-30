Patru turiști, ajutați de jandarmii montani după ce au ajuns cu mașina într-o râpă, la Râușor

Patru turiști au avut nevoie de ajutorul jandarmilor montani în stațiunea Râușor, în judeţul Hunedoara, după ce au derapat cu mașina și au ajuns într-o râpă.

Sursă video: Jandarmeria Română

Un incident rutier fără victime s-a produs în cursul după-amiezii de marți, 30 decembrie, în stațiunea montană Râușor, din județul Hunedoara, unde patru turiști au avur nevoie de ajutorul jandarmilor montani, după ce au alunecat cu autoturismul într-o râpă.

În jurul orei 16:00, jandarmii montani aflați în patrulare în zonă au observat un autoturism ieșit în afara părții carosabile, căzut într-o râpă. Lângă mașină se aflau două femei și doi bărbați, care reușiseră să iasă singuri din vehicul.

Forțele de ordine au oprit imediat pentru a evalua situația și s-au asigurat că toate cele patru persoane sunt în siguranță și nu necesită îngrijiri medicale, iar turiștii le-au povestit că au pierdut controlul autoturismului după ce au derapat pe gheața aflată sub stratul de zăpadă de pe drum.

În urma accidentului, mașina a suferit avarii semnificative, oprindu-se în brazii de pe marginea râpei. Pentru recuperarea autoturismului, jandarmii montani au apelat la sprijinul unor utilaje de deszăpezire.

După aproximativ o oră de intervenție, autoturismul a fost scos din râpă, iar turiștii au putut să își continue drumul, fără ca incidentul să se soldeze cu răniri.