Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. Atenționări Cod Galben pentru viscol și ninsori

Administrația ANM transmite că, până la jumătatea lunii martie 2026, temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât valorile specifice perioadei, în majoritatea regiunilor, în timp ce regimul precipitațiilor va înregistra variații regionale.

Săptămâna 16 – 23 februarie 2026

Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul în regiunile estice, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un accent de secetă în extremitatea de sud-est.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări COD GALBEN pentru intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, vizând precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol. Zonele afectate vor fi sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Ziua, precipitațiile vor fi mixte, cu ploaie, lapoviță și ninsoare în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova, iar pe timpul nopții vor predomina ninsorile. Cantitățile de precipitații se vor situa între 25 și 30 l/mp, izolat depășind 40 l/mp, iar stratul de zăpadă va fi de aproximativ 10–30 cm. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea va fi redusă sub 100 de metri.

Totodată, în Carpații Meridionali și de Curbură, pentru intervalul 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 14:00, vântul va sufla cu rafale de 70–90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea va fi redusă sub 100 de metri, iar stratul de zăpadă va fi de 10–20 cm, echivalent în apă de 15–25 l/mp.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie 2026

Valorile termice medii vor fi ușor peste normal, mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, în timp ce restul teritoriului va înregistra pluviometrie apropiată de normal.

Săptămâna 2 – 9 martie 2026

Temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât normal în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 9 – 16 martie 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, menținând un regim echilibrat la nivel național.

Pe ansamblu, primele două săptămâni vor aduce variații termice și pluviometrice regionale, iar până la jumătatea lunii martie, vremea va fi predominant mai caldă decât în mod obișnuit, cu precipitații normale sau ușor excedentare în unele zone.