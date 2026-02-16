Zodia care își schimbă viața după 17 februarie, odată cu Luna Nouă

Luna Nouă din 17 februarie vine cu o energie puternică de resetare, dar pentru o zodie în mod special, efectele vor fi spectaculoase. Este vorba despre Vărsător, semnul vizionar al zodiacului, cel care oricum traversează o perioadă de redefinire profundă. De această dată însă, schimbarea nu mai este doar interioară, ci se vede concret în viața de zi cu zi.

Luna Nouă reprezintă, în astrologie, momentul zero, clipa în care Universul oferă șansa unui nou început. Pentru Vărsători, acest fenomen activează exact zona identității, a imaginii personale și a deciziilor majore. Mulți nativi vor simți că nu mai pot continua pe același drum. Fie că este vorba despre carieră, relații sau stil de viață, apare o dorință puternică de eliberare.

După 17 februarie, Vărsătorii pot lua hotărâri radicale. Unii își vor da demisia dintr-un loc de muncă în care nu se mai regăsesc, alții vor pune punct unor relații care îi țin pe loc.

Vărsătorii înțeleg ce își doresc cu adevărat și, mai ales, ce nu mai acceptă. Este o trezire bruscă, dar benefică. Pe plan profesional, se anunță oportunități neașteptate.

* Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică