„Dojană duhovnicească”. Cum se apără preotul Calistrat, amendat de CNCD pentru declarații discriminatorii la adresa femeilor

Preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept Părintele Calistrat, a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declarații publice considerate discriminatorii și pentru încălcarea demnității a două femei, în urma scandalului izbucnit la Mănăstirea Vlădiceni, notează Ziarul de Iași.

Decizia a fost adoptată prin Hotărârea din 2 iulie 2025, iar comunicarea oficială către părți a avut loc pe 3 februarie 2026. CNCD a stabilit că afirmațiile publice ale preotului au avut caracter discriminatoriu pe criterii de sex, stare civilă și vârstă, aplicând o amendă contravențională de 5.000 de lei și dispunând publicarea hotărârii în mass-media.

Reclamațiile femeilor

Cele două femei au susținut, într-o plângere depusă la CNCD în februarie 2023, că preotul a desfășurat o campanie de denigrare publică împotriva lor, folosind expresii jignitoare și stereotipuri referitoare la femeile necăsătorite. Printre afirmațiile analizate se regăsesc termeni precum: „măicuță isterică nemăritată”, „măicuțe imorale”, „femei descreierate”, „sărace cu mintea”, „vagaboande” sau „copile isterice”.

Potrivit CNCD, declarațiile au fost difuzate repetat prin televiziuni, rețele sociale și presa online, afectând reputația profesională și personală a celor două femei și generând amenințări, stigmatizare și hărțuire online. Acestea au invocat, de asemenea, încălcarea dreptului la demnitate, viață privată și imagine, arătând că discursul preotului a creat o atmosferă ostilă nu doar la adresa lor, ci și a femeilor necăsătorite.

Apărarea preotului

În fața CNCD, Părintele Calistrat a respins acuzațiile de discriminare, susținând că afirmațiile sale aveau caracter de „dojană duhovnicească” și au fost determinate de comportamentul femeilor, despre care afirma că au perturbat activitatea mănăstirii.

Preotul a negat intenția de a discrimina, susținând că declarațiile nu vizau sexul sau statutul personal al acestora, ci comportamentul acestora, și a negat acuzațiile de agresiune fizică, prezentând concluzii scrise, fotografii și declarații ale unor martori.

Constatările CNCD

Colegiul director al CNCD a concluzionat că limbajul utilizat de preot a depășit limitele libertății de exprimare și a afectat demnitatea persoanelor vizate. Documentul redă expresii precum: „măicuțe iresponsabile”, „călugării nu montează femei”, „copile isterice și nemăritate”, „au deviații de comportament sau puțină isterie”, „vagaboandă tupeistă”, „nu sunteți intimidabile că sunteți deja proaste”, „sărace cu mintea”, „dubioase” sau „oleacă plimbate cu trenul prin viață”.

CNCD a subliniat că libertatea de exprimare nu poate justifica declarații care afectează demnitatea umană sau generează stigmatizare și discriminare. Hotărârea poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile de la data comunicării.