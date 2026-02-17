Exclusiv Interviurile Adevărul. Adrian Cioroianu analizează mizele vizitei lui Nicușor Dan la Washington0
Ce caută România la masa negocierilor lui Donald Trump? Istoricul și fostul ministru de Externe, Adrian Cioroianu, vine marți - ora 12.00, la Interviurile Adevărul, pentru o analiză „la sânge” a vizitei lui Nicușor Dan la Washington. Vom discuta despre statutul de observator în Consiliul Păcii și despre riscurile și oportunitățile acestui moment istoric.
Amintim că președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 15 februarie, că a decis să meargă la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de Donald Trump.
Anunțul deciziei a venit după o perioadă mai lungă de ezitare. „Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.
România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a precizat șeful statului.