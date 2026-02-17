search
Marți, 17 Februarie 2026
Exclusiv Interviurile Adevărul. Adrian Cioroianu analizează mizele vizitei lui Nicușor Dan la Washington

Publicat:

Ce caută România la masa negocierilor lui Donald Trump? Istoricul și fostul ministru de Externe, Adrian Cioroianu, vine marți - ora 12.00, la Interviurile Adevărul, pentru o analiză „la sânge” a vizitei lui Nicușor Dan la Washington. Vom discuta despre statutul de observator în Consiliul Păcii și despre riscurile și oportunitățile acestui moment istoric.

Fostul ministru Adrian Cioroianu FOTO Inquam / George Călin
Fostul ministru Adrian Cioroianu FOTO Inquam / George Călin

Amintim că președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 15 februarie, că a decis să meargă la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de Donald Trump.

Anunțul deciziei a venit după o perioadă mai lungă de ezitare. „Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a precizat șeful statului.

