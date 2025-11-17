Video Doi copii olandezi și mama acestora, salvați de jandarmii montani după ce au rămas blocați într-o zonă accidentată din Munții Orăștiei

O intervenție a jandarmilor montani din Costești, județul Hunedoara, în seara de duminică, 16 noiembrie, a dus la salvarea unei mame și a celor doi copii ai săi, toți cetățeni olandezi, după ce autoturismul în care se aflau a rămas blocat într-o zonă dificilă din Munții Orăștiei.

Mașina în care se aflau cei trei a rămas blocată între Prihodiște și Poiana Omului.

„Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 19.00 de către tatăl copiilor, care a anunțat că nu mai poate continua deplasarea cu vehiculul din cauza terenului accidentat. Ajunși rapid la locul indicat, jandarmii au evacuat în siguranță mama și cei doi minori, conducându-i la autospeciala de intervenție”, precizează, luni, Jandarmedria Română.

Ulterior, jandarmii l-au ajutat pe bărbat să scoată mașina din zona problematică și au îndrumat familia către un traseu accesibil spre localitatea de destinație.

Cei patru cetățeni au fost recuperați în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale, iar intervenția s-a încheiat fără incidente.

Amintim că, în octombrie, opt turişti rătăciţi pe munte au fost salvați după o misiune dificilă, de aproape zece ore, desfășurată de două echipe ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov și Salvamont Râșnov.

În septembrie, trei tineri ucraineni care au traversat ilegal granița în România au fost salvați de echipele Salvamont Maramureș și preluați de autorități, după ce s-au rătăcit pe versantul Budescu, la aproximativ 1.700 de metri altitudine.