Cazul biroului vamal unde toți angajații aveau certificate de handicap: „Vor răspunde penal”. Peste 3.000 de români au fentat criteriile de dizabilitate

Ministerul Muncii a finalizat un control de amploare care scoate la iveală o rețea de fraudare a sistemului de asistență socială. Ministrul Florin Manole a anunțat că peste 3.000 de persoane erau încadrate greșit ca având dizabilități și alte 4.000 aveau încadrări cu grad superior nejustificat, toate dosarele urmând să fie trimise procurorilor.

Cel mai răsunător caz confirmat de autorități este cel făcut public de premierul Bolojan, care a dezvăluit că într-un birou vamal cu 11 angajați, toți dețineau certificate de handicap. Ancheta a scos la iveală un detaliu frapant: deși figurau în acte cu deficiențe grave de vedere (nevăzători), vameșii dețineau și foloseau curent permise de conducere. Între timp, de teamă că vor răspunde penal, 6 dintre cei 11 vameși au renunțat voluntar la certificate în timpul verificărilor.

„Am avut corpul de control acolo, am făcut tot ce am putut, dar e ceva ce nu am putut să facem și am transmis mai departe la Parchet. Acela va deveni un dosar și trebuie să știe toți cei care au abuzat de acest în mod intenționat și voit că documentele de la corpul de control al Ministerului Muncii sau al Agenției Naționale pentru Persoane cu Dizabilități nu se opresc la corpul de control, merg la Parchet”, a declarat ministrul Florin Manole, la Antena 3.

Întrebat dacă cei care au obținut ilegal certificate de handicap vor răspunde penal, Manole a răspuns: „Cu certitudine.”

Potrivit ministrului, în urma unor reevaluări efectuate în cazul persoanelor cu dizabilități au fost descoperite mii de certificate de handicap obținute abuziv. În total, 3.194 de persoane fuseseră încadrate greșit, iar dosarele vor fi transmise Parchetului.

„S-au făcut mii de reevaluări în privința persoanelor cu dizabilități și s-au descoperit 3.194 de certificate de neîncadrare, adică persoane care fuseseră încadrate abuziv, greșit, poate ilegal ca având o dizabilitate. Urmează ca aceste dosare să meargă la Parchet”, a declarat Manole.

România are undeva la peste 6,5% din populație persoane cu dizabilități, a precizat oficialul.

„Media în UE este de 16%. Deci, România nu este o țară excesivă din acest punct de vedere, dar este o țară care are fraudă în acest domeniu”, a spus Manole.

Potrivit ministrului, verificările se bazează pe noul ordin privind criteriile de dizabilitate.

„Aș insista pe două cifre – una, 3194 certificate de neîncadrare, dar și 4036 grad superior, adică persoane neîndreptățite în trecute și care au fost încadrate greșit și în defavoarea lor. 3194 de oameni în mod abuziv, greșit, poate ilegal, dar asta nu poate să stabilească Ministerul Muncii, aveau certificat deși nu era cazul”, a spus ministrul Florin Manole.