Video O șoferiță a murit după ce a plonjat cu mașina în albia unui râu. Alte trei persoane aflate în mașină au fost rănite

O femeie în vârstă de 78 de ani a murit vineri, după ce maşina pe care o conducea a căzut într-o râpă, ajungând apoi în albia secată a unui râu, în Breaza. Trei pasagere au fost rănite.

„Potrivit informaţiilor primite prin apel la numărul de urgenţă 112, pe strada Colinei din oraşul Breaza s-a produs un accident rutier. Un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi căzut într-o râpă, în interiorul acestuia aflându-se patru persoane. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că o femeie de 78 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Colinei din oraş, moment în care ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi căzut de la o diferenţă de nivel de aproximativ doi metri, în albia unui râu”, au precizat reprezentanţii IPJ Prahova, citați de Agerpres.

Șoferița a murit

Femeia de 78 de ani a murit. Alte trei persoane aflate în mașină, cu vârste cuprinse între 72 şi 78 de ani, au fost rănite. Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

La faţa locului s-a intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

Amintim că un şofer turc a fost rănit marţi dimineaţa, după ce a căzut cu maşina în râul Olt, în zona localităţii Brezoi.

La sfârșitul lunii iunie, o mașină a ajuns în Dunăre, după ce proprietarul autoturismului a vrut să-și lanseze la apă un skijet și nu a asigurat mașina. Mașina a căzut în fluviu cu tot cu platforma care tracta ambarcațiunea.