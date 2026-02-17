search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Dan Dungaciu și Petrișor Peiu au devenit principalii purtători de mesaj ai AUR după marginalizarea fondatorilor partidului, însă profilul lor conturează, în opinia politologului Cristian Pîrvulescu, o agendă revizionistă periculoasă. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Pîrvulescu explică dedesubturile ascensiunii celor doi și mizele strategiei puse la cale de George Simion.

Dan Dungaci și Petrișor Peiu. FOTO: AUR
Dan Dungaci și Petrișor Peiu. FOTO: AUR

Transformarea AUR într-un vehicul politic centrat exclusiv pe persoana lui George Simion a necesitat, conform profesorului Pîrvulescu, o ruptură brutală de trecutul organizațional al formațiunii. După înlăturarea fostului copreședinte, Claudiu Târziu, George Simion s-a debarasat și de fostul său angajator, Marius Lulea, omul care controla finanțele partidului.

„Asasinatul ritualic” al fondatorului

„În limba română, Lulea se scrie Lulea și se citește Lulea (n.red. – cu accent pe prima silabă). Vorbim despre domnul Lulea, creatorul partidului. Este un fel de asasinat ritual, în care părintele fondator este eliminat pentru a începe din nou construcția politică”, explică Pîrvulescu.

Motivația acestei epurări ține atât de orgoliu, cât și de pragmatism politic extern.

„Simion, care a trăit sub influența lui Lulea vreme de zece ani, schimbă registrul și încearcă să personalizeze partidul. Existența lui Lulea și a celorlalți fondatori reprezenta o problemă, inclusiv în relația cu Rusia, având în vedere contractul pe care Lulea l-a avut încă înainte de lansarea partidului”, detaliază politologul.

Această personalizare excesivă vine însă cu riscuri majore pentru stabilitatea formațiunii pe termen lung. Pîrvulescu avertizează că „un partid personalizat poate câștiga aderenți pe termen scurt, dar pe termen mediu și lung are o problemă majoră de instituționalizare. De regulă, astfel de partide nu rezistă”.

Fațada de specialiști: Dungaciu și Peiu

În locul „vechii gărzi” au apărut profesorul Dan Dungaciu și economistul Petrișor Peiu, ambii cultivați constant în media. Totuși, promovarea lor nu indică o schimbare de doctrină, ci o nevoie de validare și o strategie de imagine, consideră Cristian Pîrvulescu.

„Cei doi au devenit lideri formali după ultimul congres al partidului, înlocuindu-i pe cei considerați de Simion prea puțin frecventabili sau ostili. Peiu a luat locul lui Lulea. El nu reprezintă un pericol pentru Simion, la fel nici Dungaciu. În acest moment, nu au o structură proprie care să-i susțină. Au fost preluați din spațiul public și atașați AUR, beneficiind deja de o anumită imagine publică”, consideră decanul SNSPA.

Miza este aceea de a combate eticheta de partid lipsit de expertiză. Totuși, Pîrvulescu demontează mitul tehnocratului atașat noilor veniți.

„Reproșul adus AUR este că nu are specialiști. Prin urmare, încearcă să creeze această impresie. Numai că, în realitate, cei doi nu sunt specialiști. Dungaciu este cunoscut de multă vreme ca militant de extremă dreaptă, provenit din zona universitară. Peiu a fost promovat ca specialist în economie, posibil prim-ministru, tehnocratul partidului. În realitate, nu are competențe speciale în acest domeniu, dar a fost recuperat și este util din acest punct de vedere”, punctează profesorul.

Discursul lor, deși pare mai elitist, nu intră în conflict cu electoratul tradițional al AUR deoarece rolul lor nu este de a mobiliza masele, ci de a oferi o aparență de seriozitate.

Citește și: Miza alegerii lui Petrișor Peiu ca „numărul 2” în AUR: „Ori se dezumflă, ori vom fi într-un scenariu mult mai negativ”

„Un astfel de discurs nu îl concurează pe Simion, ci creează impresia de specializare”, adaugă Pîrvulescu.

Bătălia pentru „brandul” Trump

O altă miză majoră a acestei perioade este poziționarea în raport cu Călin Georgescu și cu administrația americană. Simion încearcă să confiște curentul suveranist și să se prezinte drept singurul partener valid al mișcării MAGA din România.

„Pentru Simion este foarte important să se opună lui Georgescu. Are un avantaj față de acesta în raport cu americanii: nu l-a criticat niciodată pe Donald Trump și nu i se poate reproșa acest lucru. Georgescu, înainte de a deveni trumpist oportunist în 2024, a avut postări anti-Trump care au rămas în memoria publică”, amintește Cristian Pîrvulescu.

Evoluția electoratului

Analiza profesorului Pîrvulescu evidențiază traseul sinuos al construcției politice AUR. Partidul a pornit de la nucleul dur al galeriilor de fotbal, a absorbit rețelele religioase neoprotestante din Coaliția pentru Familie, pentru ca ulterior să capitalizeze frustrările pandemice.

„În 2019–2020, pentru a putea intra în Parlament, a extins rețeaua și în zona evangheliștilor fundamentaliști (...). Li s-au adăugat neoprotestanți și ortodocși radicalizați în contextul COVID, care a fost mană cerească pentru extrema dreaptă, aici și în alte părți, precum și grupările naturiste, de tip «Robert Kennedy Jr. în variantă românească»”, explică politologul.

Cu toate acestea, profesorul Pîrvulescu remarcă o fractură recentă. Evangheliștii, a căror viziune este mai degrabă universalistă decât etnocentrică, au început să se distanțeze de linia dură a partidului.

„Vedem o dezangajare treptată a evangheliștilor din zona AUR, nu totală, dar vizibilă. (...) În final însă, nu se regăsesc perfect în AUR, iar naționalismul nu este linia lor principală. Sunt ultraconservatori și sceptici față de știință, dar nu sunt neapărat naționaliști”, subliniază politolgul.

În consecință, Simion este obligat să pivoteze către un populism-naționalist compatibil cu o altă structură de putere:

„Simion încearcă să se contureze mai degrabă pe linia populist-naționalistă, pentru că are nevoie de sprijinul Bisericii Ortodoxe, care s-a dovedit cea mai tolerantă față de extremismul promovat de AUR”, arată Cristian Pîrvulescu.

Citește și: Dan Dungaciu, la Interviurile Adevărul: AUR vrea la putere, nu la guvernare

Pericolul revizionist

Dincolo de jocurile de putere interne, Cristian Pîrvulescu avertizează asupra substanței mesajului promovat de noii vectori de imagine ai AUR. Sub masca suveranismului se ascunde un revizionism care contravine intereselor fundamentale ale României.

„Dincolo de Simion, Dungaciu și Peiu, problema majoră este că mesajul lor este unul revizionist, care nu urmărește interesele naționale ale României. Nici Vladimir Putin, cu noua ordine mondială pe care o promovează, nici Viktor Orbán nu își doresc o Românie mai puternică”, afirmă profesorul.

El atrage atenția că ordinea actuală, contestată de acești lideri, este tocmai cea care a garantat integritatea României.

„România este una dintre principalele beneficiare ale ordinii politice stabilite după Primul Război Mondial. (...) Ungaria și Rusia visează la ordinea de dinaintea Primului Război Mondial, când România era o țară mică și puțin importantă”, subliniază Pîrvulescu.

Concluzia lui Cristian Pîrvulescu este una sumbră în ceea ce privește capacitatea reală de guvernare a acestei noi structuri, în ciuda eforturilor de „intelectualizare”. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Datoria publică a României a spart pragul critic de 60% din PIB, linie roșie care obligă guvernul, prin lege, să ia măsuri urgente. Guvernul Bolojan a adăugat 81 de miliarde de lei la povară și a trecut peste limita asumată de România în fața UE
gandul.ro
image
Cu cât se va ieftini energia electrică în 2026? Explicația ministrului Bogdan Ivan
mediafax.ro
image
Sandviciuri de un milion de lei în 1.400 de unități de învățământ. Statul cheltuie peste 2 miliarde de lei pentru masa elevilor. Cine sunt milionarii care hrănesc școlile
fanatik.ro
image
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
digisport.ro
image
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
observatornews.ro
image
Primul concurent care merge la Asia Express 2026! Ce fost fotbalist celebru a semnat cu Antena 1
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Temperaturi neobișnuite în România după ninsori și frig. Cum va fi vremea până la 1 martie
playtech.ro
image
Culisele suspendării lui Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – FCSB: “Sunt antecedente! A fost judecat de urgenţă şi beneficiar a fost FCSB”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
Robert Duvall, celebrul actor din „The Godfather” și „Apocalypse Now”, s-a stins la 95 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Se anunță reguli noi la RCA! Asigurare de trei ori mai scumpă pentru anumiți șoferi
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași (© Facebook / Mihai Chirica)
O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!