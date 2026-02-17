Demonstrații de forțe americane în Orientul Mijlociu înainte de discuțiile SUA–Iran din Elveția

Oficiali americani și iranieni urmează să se întâlnească marți, în Elveția, pentru o a doua rundă de discuții, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Teheranul anunță că negocierile se vor concentra pe programul său nuclear și pe posibilitatea ridicării sancțiunilor economice impuse de Washington, în timp ce Statele Unite au indicat anterior că doresc să abordeze și alte subiecte sensibile.

BBC Verify a confirmat, pe baza imaginilor din satelit, poziția portavionului american USS Abraham Lincoln în apropierea Iranului, într-un context în care Washingtonul continuă să exercite presiuni asupra Teheranului din cauza programului său militar și a protestelor interne violente, soldate cu victime.

USS Abraham Lincoln, care conduce un grup de luptă ce include trei distrugătoare cu rachete ghidate, are la bord aproximativ 90 de aeronave, inclusiv avioane de vânătoare F-35, și un echipaj de 5.680 de militari. Portavionul ar fi fost desfășurat în regiunea Golfului la finalul lunii ianuarie, însă nu fusese surprins în imagini satelitare până acum. Acesta a fost localizat în largul coastelor Omanului, la aproximativ 700 de kilometri de Iran.

Potrivit informațiilor, Statele Unite ar fi trimis și portavionul USS Gerald R. Ford, considerat cea mai mare navă de război din lume, către Orientul Mijlociu. Acesta ar putea ajunge în regiune în următoarele trei săptămâni.

Imagini publice furnizate de sateliții europeni Sentinel-2 arată USS Abraham Lincoln în Marea Arabiei, la aproximativ 240 de kilometri de coasta Omanului. Nava nu mai fusese observată de la intrarea sa în regiune, în ianuarie, traversând zone oceanice cu acoperire satelitară limitată.

Conform BBC Verify, forțele navale americane din regiune sunt monitorizate constant, fiind identificate în total 12 nave militare americane în Orientul Mijlociu.

Pe lângă USS Abraham Lincoln, au fost observate două distrugătoare capabile să lanseze lovituri cu rachete la distanță mare și trei nave specializate în operațiuni de luptă în apropierea țărmului, aflate la baza navală din Bahrain.

Alte două distrugătoare au fost detectate în estul Mediteranei, în apropierea bazei americane din Souda Bay, iar o altă navă a fost observată în Marea Roșie.

Intensificare a activității aviației americane în regiune

De asemenea, BBC Verify a urmărit o intensificare a activității aviației americane în regiune, cu un număr mai mare de avioane de vânătoare F-15 și EA-18 staționate la baza militară Muwaffaq Salti din Iordania, precum și o creștere a zborurilor de transport, realimentare și comunicații dinspre SUA și Europa către Orientul Mijlociu.

Pe 6 februarie, Comandamentul Central al SUA a publicat imagini cu USS Abraham Lincoln escortat de distrugătoare, avioane de vânătoare, aeronave de supraveghere și nave ale pazei de coastă, într-o demonstrație de forță în Marea Arabiei. Iranul a reacționat ferm.

Luni, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a lansat un exercițiu maritim în Strâmtoarea Ormuz, situată între Oman și Iran. În cadrul exercițiului, comandantul-șef al IRGC, generalul-maior Mohammad Pakpour, a inspectat nave militare, iar în imaginile difuzate de agenția Tasnim apar lansări de rachete de pe o navă.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime din lume și un punct strategic esențial pentru transportul energiei. Aproximativ o cincime din petrolul și gazele consumate la nivel global tranzitează această zonă, inclusiv exporturile din Kharg Island, principalul terminal petrolier al Iranului.