search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Adrian Cioroianu, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Un senator american ia în considerare o candidatură prezidențială în 2028, în contextul conflictului cu Trump

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Senatorul democrat american Mark Kelly a declarat că va „lua în considerare serios” candidatura la președinție în 2028, în timp ce se confruntă cu administrația Donald Trump în legătură cu un videoclip în care a îndemnat personalul militar să refuze ordinele ilegale, relatează BBC.

Senatorul democrat american Mark Kelly. FOTO: EPA-EFE
Senatorul democrat american Mark Kelly. FOTO: EPA-EFE

Senatorul din Arizona, care a fost acuzat de „comportament sedicios” de către Trump în legătură cu clipul lansat în noiembrie, a spus că el și soția sa, Gabrielle Giffords, au primit „multe” amenințări cu moartea după comentariile președintelui.

„Acum le primim săptămânal”, a declarat Kelly pentru BBC Newsnight. „A trebuit să apelăm la servicii de securitate pentru a ne proteja 24 de ore pe zi.”

Întrebat dacă ia în considerare candidatura la Casa Albă, căpitanul în rezervă al Marinei a răspuns că se gândește la asta „pentru că traversăm o perioadă extrem de dificilă”. În vârstă de 61 de ani, fost astronaut, Kelly a subliniat că este diferit de majoritatea senatorilor: „Sunt unul dintre puținii ingineri, sunt singura persoană cu o diplomă de inginerie din Senatul Statelor Unite. Am experiență de luptă, ceea ce este destul de rar. Am petrecut 25 de ani în armată.”

„Este o decizie serioasă. Pur și simplu nu am luat-o încă”, a adăugat el.

Kelly și alți cinci parlamentari, care au servit în armată sau în serviciile de informații, au fost vizați de guvern după ce au publicat un videoclip de 90 de secunde în care încurajau trupele să nu respecte ordinele pe care le considerau ilegale. Videoclipul a fost lansat în contextul în care se ridicau întrebări despre legalitatea atacurilor americane asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Americii de Sud.

De atunci, Pentagonul a încercat fără succes să-l retrogradeze, iar un mare juriu a refuzat să-l acuze de conspirație sedicioasă. Kelly a spus însă că se așteaptă ca Trump să continue acțiunea legală împotriva sa.

„Asta nu se va termina cu plecarea mea. Voi continua să lupt împotriva acestui lucru, chiar dacă va ajunge până la Curtea Supremă”, a declarat acesta. 

Criticii administrației Trump au catalogat acțiunea guvernului împotriva celor șase parlamentari drept un atac asupra libertății de exprimare și un exemplu al tentativelor președintelui de a pedepsi adversarii politici.

Kelly a declarat că amenințările vizau și soția sa, Giffords, care a supraviețuit unui atentat din 2011, când a fost împușcată în cap în calitate de membru al Congresului.

„Donald Trump este atât de imprudent în ceea ce spune. Există oameni care reacționează la ceea ce spune el și care îl ascultă., a declarat acesta. 

Printre ceilalți democrați care se gândesc la o candidatură prezidențială se numără Kamala Harris, care a pierdut în fața lui Trump în 2024, și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. Într-un interviu acordat BBC în octombrie, Harris a declarat că este „posibil” să fie președinte într-o zi și că este încrezătoare că viitorul va aduce o femeie la Casa Albă.

În ciuda celui de-al 22-lea amendament al Constituției SUA, care interzice președinților să candideze pentru un al treilea mandat, Trump nu a exclus această posibilitate. El i-a sugerat totuși pe vicepreședintele JD Vance și pe secretarul de stat Marco Rubio ca potențiali succesori, numindu-i „de neoprit”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Vremea în România până la jumătatea lunii martie. Când vor veni primele temperaturi de primăvară
stirileprotv.ro
image
Anul Nou Chinezesc a început astăzi. Calul de Foc galopează nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
gandul.ro
image
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
mediafax.ro
image
Tragedie în SUA la un meci de hochei: atac armat într-un patinoar. Bilanț provizoriu – doi morți și trei răniți
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Temperaturi neobișnuite în România după ninsori și frig. Cum va fi vremea până la 1 martie
playtech.ro
image
Ce pensie ia, de fapt, în fiecare lună Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a adus titlul la Craiova. Suma este incredibilă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cu o lună înaintea barajului cu Turcia, Mircea Lucescu a luat decizia
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Robert Duvall, celebrul actor din „The Godfather” și „Apocalypse Now”, s-a stins la 95 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Se anunță reguli noi la RCA! Asigurare de trei ori mai scumpă pentru anumiți șoferi
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
bkg iubiri celebre Antoniu si Cleopatra fb jpg
Marc Antoniu și Cleopatra, povestea cuplului care ar fi putut stăpâni întregul Imperiu Roman...
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!