Un senator american ia în considerare o candidatură prezidențială în 2028, în contextul conflictului cu Trump

Senatorul democrat american Mark Kelly a declarat că va „lua în considerare serios” candidatura la președinție în 2028, în timp ce se confruntă cu administrația Donald Trump în legătură cu un videoclip în care a îndemnat personalul militar să refuze ordinele ilegale, relatează BBC.

Senatorul din Arizona, care a fost acuzat de „comportament sedicios” de către Trump în legătură cu clipul lansat în noiembrie, a spus că el și soția sa, Gabrielle Giffords, au primit „multe” amenințări cu moartea după comentariile președintelui.

„Acum le primim săptămânal”, a declarat Kelly pentru BBC Newsnight. „A trebuit să apelăm la servicii de securitate pentru a ne proteja 24 de ore pe zi.”

Întrebat dacă ia în considerare candidatura la Casa Albă, căpitanul în rezervă al Marinei a răspuns că se gândește la asta „pentru că traversăm o perioadă extrem de dificilă”. În vârstă de 61 de ani, fost astronaut, Kelly a subliniat că este diferit de majoritatea senatorilor: „Sunt unul dintre puținii ingineri, sunt singura persoană cu o diplomă de inginerie din Senatul Statelor Unite. Am experiență de luptă, ceea ce este destul de rar. Am petrecut 25 de ani în armată.”

„Este o decizie serioasă. Pur și simplu nu am luat-o încă”, a adăugat el.

Kelly și alți cinci parlamentari, care au servit în armată sau în serviciile de informații, au fost vizați de guvern după ce au publicat un videoclip de 90 de secunde în care încurajau trupele să nu respecte ordinele pe care le considerau ilegale. Videoclipul a fost lansat în contextul în care se ridicau întrebări despre legalitatea atacurilor americane asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Americii de Sud.

De atunci, Pentagonul a încercat fără succes să-l retrogradeze, iar un mare juriu a refuzat să-l acuze de conspirație sedicioasă. Kelly a spus însă că se așteaptă ca Trump să continue acțiunea legală împotriva sa.

„Asta nu se va termina cu plecarea mea. Voi continua să lupt împotriva acestui lucru, chiar dacă va ajunge până la Curtea Supremă”, a declarat acesta.

Criticii administrației Trump au catalogat acțiunea guvernului împotriva celor șase parlamentari drept un atac asupra libertății de exprimare și un exemplu al tentativelor președintelui de a pedepsi adversarii politici.

Kelly a declarat că amenințările vizau și soția sa, Giffords, care a supraviețuit unui atentat din 2011, când a fost împușcată în cap în calitate de membru al Congresului.

„Donald Trump este atât de imprudent în ceea ce spune. Există oameni care reacționează la ceea ce spune el și care îl ascultă., a declarat acesta.

Printre ceilalți democrați care se gândesc la o candidatură prezidențială se numără Kamala Harris, care a pierdut în fața lui Trump în 2024, și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. Într-un interviu acordat BBC în octombrie, Harris a declarat că este „posibil” să fie președinte într-o zi și că este încrezătoare că viitorul va aduce o femeie la Casa Albă.

În ciuda celui de-al 22-lea amendament al Constituției SUA, care interzice președinților să candideze pentru un al treilea mandat, Trump nu a exclus această posibilitate. El i-a sugerat totuși pe vicepreședintele JD Vance și pe secretarul de stat Marco Rubio ca potențiali succesori, numindu-i „de neoprit”.