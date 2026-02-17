search
Adrian Cioroianu, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Toxina letală care l-a ucis pe Aleksei Navalnîi a fost produsă artificial, concluzionează specialiștii

0
0
Publicat:

Specialiști ecuadorieni și columbieni în amfibieni au concluzionat luni că toxina suspectată că a cauzat moartea lui Aleksei Navalnîi în 2024 a fost produsă în laborator, și nu colectată de pe broaștele care o produc în mod natural, relatează AFP preluată de Agerpres.

Aleksei Navalnîi a murit în închisoare pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani. FOTO: EPA-EFE
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani. FOTO: EPA-EFE

Regatul Unit, Suedia, Franţa, Germania și Olanda au publicat sâmbătă rezultatele unei anchete privind moartea opozantului rus, concluzionând că Navalnîi a fost „otrăvit” cu epibatidină, o toxină prezentă în pielea broaștelor săgeată din Ecuador, care „foarte probabil i-a cauzat moartea”.

„Nu este dificil să le găsești (broaștele săgeată) în orice piață”, a declarat Andrea Teran de la Centrul de Cercetare Jambatu. În ultimii zece ani, peste 800 de exemplare de Epipedobates anthonyi au fost exportate legal din Ecuador. Totuși, Teran a explicat că „este mai ușor să cumperi toxina sau să o obții de la laboratoarele care o produc”.

Ivan Lozano, directorul centrului de conservare Tesoros de Colombia, a subliniat dificultatea obținerii unei doze letale de la broaște naturale: ar fi nevoie de un „număr imens de broaște”, fiecare măsurând doar 2–3 centimetri. „Doar o versiune sintetică, produsă în laborator, poate atinge acest obiectiv”, a explicat el.

Devin Edmonds de la Universitatea din Illinois a precizat că toxina depinde de dieta specifică cu insecte a broaștelor sălbatice. „Alcaloizii din pielea broaștelor crescute în captivitate diferă foarte mult de cei ai broaștelor sălbatice. În captivitate, acestea sunt hrănite cu drosofile, deci nu sunt toxice”, a declarat el.

Cele cinci țări europene au concluzionat că „numai guvernul rus avea mijloacele, mobilul și ocazia de a folosi această toxină letală împotriva lui Navalnîi în timpul încarcerării sale în Rusia”, considerând Moscova „responsabilă pentru moartea sa”.

Imediat după acest anunț, văduva lui, Iulia Navalnaia, a afirmat că „asasinarea este acum dovedită științific”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat că „nu acceptăm astfel de acuzații, nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și nefondate”.

Activist anticorupție carismatic și adversar al președintelui Vladimir Putin, precum și al ofensivei ruse în Ucraina lansate în 2022, Aleksei Navalnîi a murit în închisoare pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, executând o pedeapsă de 19 ani pentru acuzații pe care le-a denunțat drept motivate politic.

Rusia

