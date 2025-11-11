search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Invazie de urși într-un oraș din Valea Jiului. Oamenii se închid în case noaptea de teamă: „Au dat nas în nas cu ei”

0
0
Publicat:

Urșii tulbură din nou liniștea orașelor din Valea Jiului, aflate la poalele munților Vâlcan, Parâng și Retezat. Animalele sălbatice s-au înmulțit, iar în această perioadă își fac tot mai adesea simțită prezența în zonele locuite.

Urșii sunt prezențe obișnuite în Valea Jiului. Foto: Pixabay.com
Urșii sunt prezențe obișnuite în Valea Jiului. Foto: Pixabay.com

Mai mulți localnici din municipiul Vulcan s-au plâns autorităților de pagubele provocate recent de urși în gospodăriile lor, aflate la marginea localității din Valea Jiului, județul Hunedoara. Pentru animalele sălbatice, toamna este perioada cea mai agitată.

Potrivit specialiștilor, urșii intră într-o fază numită hiperfagie, căutând să se hrănească mai mult în așteptarea sezonului rece, când alimentația lor este mai săracă.

Iarna, urșii au nevoie de surplusuri de grăsime pentru a face față celor două – trei luni petrecute, cel mai adesea, în bârlogurile lor, unde intră într-o stare de somnolență, din care primăvara ies mult mai slăbiți, ca dintr-un post îndelungat.

Unii vânători spun însă că prezența tot mai frecventă a urșilor în zonele locuite din Valea Jiului poate avea și alte cauze. Animalele sălbatice s-au înmulțit necontrolat în ultimii ani, iar urșii „alfa” își marchează teritoriul, alungându-i pe cei mai slabi la poalele munților, unde sunt cartierele orașelor.

Acest lucru face ca, și în cazul în care urșii din orașe sunt prinși și relocați în munți, unii să revină în zonele mărginașe, de teama celor mai viguroși dintre ei.

Urșii, la vânătoare de găini prin cartier

După Făgăraș și Brașov, regiunea minieră a Văii Jiului, situată la poalele munților Parâng, Retezat și Vâlcan, a devenit un „tărâm” tot mai aglomerat de sălbăticiuni, chiar dacă, datorită trecutului său industrial, se numără printre cele mai urbanizate din România.

Pagube făcute de urși în Vulcan Foto Cristian Merișanu (1) jpg
Imaginea 1/3: Pagube făcute de urși în Vulcan Foto Cristian Merișanu (1) jpg
Pagube făcute de urși în Vulcan Foto Cristian Merișanu (1) jpg
Pagube făcute de urși în Vulcan Foto Cristian Merișanu ( (2) jpg
Pagube făcute de urși în Vulcan Foto Cristian Merișanu ((3) jpg

În prezent, la marginea localităților, urșii intră tot mai adesea pe teritoriul locuit de oameni, atacă animalele din curți, cotrobăie prin cotețe și magazii și se aventurează pe străzi.

„Oamenii se tem. Unii mi-au spus că au dat nas în nas cu urșii, în propria curte. O vârstnică a găsit ursul într-o încăpere a casei și l-a încuiat acolo”, a relatat primarul Cristian Merișanu.

Timp de mai multe nopți la rând, localnicii de pe Valea Morii din Vulcan au fost treziți în toiul nopții de musafirii nepoftiți.

„Vineri noaptea ursul a intrat la noi, a rupt gardul, a distrus curtea și cotețul din care a luat 15 găini. A mai venit și altă dată. Acum câteva zile a intrat și la un vecin. Ursul s-a întins apoi și sâmbătă, dar am fost mai pregătiți. Am dat drumul la câini și l-am fugărit. Dar vă spun că ne este frică în casă. Vedeți că este între case, nu izolat, la munte”, s-a plâns, luni, un localnic, potrivit publicației Cronica Văii Jiului.

Citește și: Retezatul, muntele în care urșii se simt ca acasă, dar evită omul. „Aici sunt încă sălbatici” VIDEO

Vecinul său s-a plâns, la rândul lui, că a rămas fără zece găini, după un atac recent al ursului. Alți localnici din Vulcan spun că, după lăsarea întunericului, nu mai au curajul să iasă din case, iar noaptea se încuie în locuințe. Unii spun că se tem chiar și ziua de apariția animalelor pe străzi.

Capcană pentru ursul care distruge cotețele

Cristian Merișanu, primarul municipiului Vulcan, a declarat inițial că va aproba vânarea animalului sălbatic care cutreieră noaptea pe străzile mărginașe, dacă acesta va pune viața localnicilor în pericol.

„Am spus că nu doresc să se profite în țară de noua lege care permite uciderea urșilor. Dar nu voi aștepta să se întâmple o nenorocire în Vulcan. Voi convoca comitetul de urgență și voi da aprobare pentru ca ursul să fie ucis”, informa acesta.

Luni, a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au decis să încerce mai întâi relocarea ursului. O cușcă a fost adusă în zona frecventată de animalul sălbatic, în încercarea de capturare a acestuia. Dacă va fi prins în gospodării și autoritățile consideră că pune în pericol viața oamenilor, ursul ar putea fi ucis.

Au mai fost situații în care s-a încercat relocarea unor urși din Vulcan. Potrivit primarului, cel puțin șase urși, dintre care o femelă cu trei pui, au fost observați în zona Paroșeni a municipiului. În total, pe raza municipiului Vulcan, care cuprinde și zona de la poalele masivelor Vâlcan și Retezat, sunt cel puțin 20 de urși.

În munții Parâng, deasupra orașelor Petroșani și Petrila, vânătorii au estimat aproximativ 40 de urși pe o suprafață de 12.000 de hectare a fondului cinegetic. În ultimii ani, localnicii din Petrila, Vulcan, Petroșani, Aninoasa, Lupeni și Uricani au primit frecvent atenționări „Ro-Alert” despre prezența urșilor în intravilanul orașelor, fie în satele și cătunele de la marginea lor, fie chiar în cartierele acestora. Cu cât călătorii se îndepărtează mai mult de centrul orașelor, cu atât posibilitatea de a întâlni sălbăticiuni este mai ridicată.

Valea Jiului rămâne înconjurată de unele dintre cele mai sălbatice ținuturi ale României, fiind situată la marginea parcurilor naționale Retezat și Defileul Jiului.

Ministerul Mediului investește 30 de milioane de lei în garduri electrice pentru a ține urșii departe de localități

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat recent că până la sfârșitul anului vor fi investiți 30 de milioane de lei în garduri electrice, pentru a preveni atacurile urșilor în zonele locuite.

„Avem din 2023 proiectul cu garduri electrice care este o măsură, practic, de prevenţie care a fost promisă de ani de zile şi anul acesta, în sfârşit, vor fi deblocaţi banii necesari. Într-un context bugetar dificil, totuşi, pentru mine şi pentru guvernul României a fost important să arătăm că mergem şi cu legislaţie care să permită intervenţia, dar mergem de asemenea şi cu măsuri de prevenţie”, a spus Diana Buzoianu, despre ordonanţa privind intervenţia asupra urşilor.

Ministrul Mediului a mai spus că „până la finalul anului vor fi alocate 30 de milioane de lei”.

Hunedoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Document obligatoriu la vânzarea mașinilor second-hand în România. Avertismentul RAR: „Se vor face verificări”
digi24.ro
image
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
gandul.ro
image
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
mediafax.ro
image
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
rar,masini second hand
observatornews.ro
image
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Ce faci dacă cineva te agresează verbal în România. Consecințele legale ale agresiunii doar din cuvinte și amenzi de până la 1.500 de lei
playtech.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Ministra Fericirii" din tenis a anunțat că este însărcinată și ia o pauză
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ce a apărut în fața casei Mihaelei, tânăra mămică din Teleorman ucisă de soț! Toată lumea a înmărmurit la înmormântarea femeii... este de nedescris
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Cum arată și cât costă noua telecabină de pe Tâmpa, din Brașov. George Copos a dat din nou lovitura în afaceri FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
FotoJet Kate (5) jpg
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?
okmagazine.ro
Pierce Brosnan foto Profimedia jpg
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el
clickpentrufemei.ro
Intrarea Armatei Sovietice în București, la 30 august 1944 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 56/1944)
Când Eroii devin Călăi. Și invers
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”

OK! Magazine

image
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!