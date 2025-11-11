Invazie de urși într-un oraș din Valea Jiului. Oamenii se închid în case noaptea de teamă: „Au dat nas în nas cu ei”

Urșii tulbură din nou liniștea orașelor din Valea Jiului, aflate la poalele munților Vâlcan, Parâng și Retezat. Animalele sălbatice s-au înmulțit, iar în această perioadă își fac tot mai adesea simțită prezența în zonele locuite.

Mai mulți localnici din municipiul Vulcan s-au plâns autorităților de pagubele provocate recent de urși în gospodăriile lor, aflate la marginea localității din Valea Jiului, județul Hunedoara. Pentru animalele sălbatice, toamna este perioada cea mai agitată.

Potrivit specialiștilor, urșii intră într-o fază numită hiperfagie, căutând să se hrănească mai mult în așteptarea sezonului rece, când alimentația lor este mai săracă.

Iarna, urșii au nevoie de surplusuri de grăsime pentru a face față celor două – trei luni petrecute, cel mai adesea, în bârlogurile lor, unde intră într-o stare de somnolență, din care primăvara ies mult mai slăbiți, ca dintr-un post îndelungat.

Unii vânători spun însă că prezența tot mai frecventă a urșilor în zonele locuite din Valea Jiului poate avea și alte cauze. Animalele sălbatice s-au înmulțit necontrolat în ultimii ani, iar urșii „alfa” își marchează teritoriul, alungându-i pe cei mai slabi la poalele munților, unde sunt cartierele orașelor.

Acest lucru face ca, și în cazul în care urșii din orașe sunt prinși și relocați în munți, unii să revină în zonele mărginașe, de teama celor mai viguroși dintre ei.

Urșii, la vânătoare de găini prin cartier

După Făgăraș și Brașov, regiunea minieră a Văii Jiului, situată la poalele munților Parâng, Retezat și Vâlcan, a devenit un „tărâm” tot mai aglomerat de sălbăticiuni, chiar dacă, datorită trecutului său industrial, se numără printre cele mai urbanizate din România.

→ Imaginea 1/3: Pagube făcute de urși în Vulcan Foto Cristian Merișanu (1) jpg

În prezent, la marginea localităților, urșii intră tot mai adesea pe teritoriul locuit de oameni, atacă animalele din curți, cotrobăie prin cotețe și magazii și se aventurează pe străzi.

„Oamenii se tem. Unii mi-au spus că au dat nas în nas cu urșii, în propria curte. O vârstnică a găsit ursul într-o încăpere a casei și l-a încuiat acolo”, a relatat primarul Cristian Merișanu.

Timp de mai multe nopți la rând, localnicii de pe Valea Morii din Vulcan au fost treziți în toiul nopții de musafirii nepoftiți.

„Vineri noaptea ursul a intrat la noi, a rupt gardul, a distrus curtea și cotețul din care a luat 15 găini. A mai venit și altă dată. Acum câteva zile a intrat și la un vecin. Ursul s-a întins apoi și sâmbătă, dar am fost mai pregătiți. Am dat drumul la câini și l-am fugărit. Dar vă spun că ne este frică în casă. Vedeți că este între case, nu izolat, la munte”, s-a plâns, luni, un localnic, potrivit publicației Cronica Văii Jiului.

Vecinul său s-a plâns, la rândul lui, că a rămas fără zece găini, după un atac recent al ursului. Alți localnici din Vulcan spun că, după lăsarea întunericului, nu mai au curajul să iasă din case, iar noaptea se încuie în locuințe. Unii spun că se tem chiar și ziua de apariția animalelor pe străzi.

Capcană pentru ursul care distruge cotețele

Cristian Merișanu, primarul municipiului Vulcan, a declarat inițial că va aproba vânarea animalului sălbatic care cutreieră noaptea pe străzile mărginașe, dacă acesta va pune viața localnicilor în pericol.

„Am spus că nu doresc să se profite în țară de noua lege care permite uciderea urșilor. Dar nu voi aștepta să se întâmple o nenorocire în Vulcan. Voi convoca comitetul de urgență și voi da aprobare pentru ca ursul să fie ucis”, informa acesta.

Luni, a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au decis să încerce mai întâi relocarea ursului. O cușcă a fost adusă în zona frecventată de animalul sălbatic, în încercarea de capturare a acestuia. Dacă va fi prins în gospodării și autoritățile consideră că pune în pericol viața oamenilor, ursul ar putea fi ucis.

Au mai fost situații în care s-a încercat relocarea unor urși din Vulcan. Potrivit primarului, cel puțin șase urși, dintre care o femelă cu trei pui, au fost observați în zona Paroșeni a municipiului. În total, pe raza municipiului Vulcan, care cuprinde și zona de la poalele masivelor Vâlcan și Retezat, sunt cel puțin 20 de urși.

În munții Parâng, deasupra orașelor Petroșani și Petrila, vânătorii au estimat aproximativ 40 de urși pe o suprafață de 12.000 de hectare a fondului cinegetic. În ultimii ani, localnicii din Petrila, Vulcan, Petroșani, Aninoasa, Lupeni și Uricani au primit frecvent atenționări „Ro-Alert” despre prezența urșilor în intravilanul orașelor, fie în satele și cătunele de la marginea lor, fie chiar în cartierele acestora. Cu cât călătorii se îndepărtează mai mult de centrul orașelor, cu atât posibilitatea de a întâlni sălbăticiuni este mai ridicată.

Valea Jiului rămâne înconjurată de unele dintre cele mai sălbatice ținuturi ale României, fiind situată la marginea parcurilor naționale Retezat și Defileul Jiului.

Ministerul Mediului investește 30 de milioane de lei în garduri electrice pentru a ține urșii departe de localități

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat recent că până la sfârșitul anului vor fi investiți 30 de milioane de lei în garduri electrice, pentru a preveni atacurile urșilor în zonele locuite.

„Avem din 2023 proiectul cu garduri electrice care este o măsură, practic, de prevenţie care a fost promisă de ani de zile şi anul acesta, în sfârşit, vor fi deblocaţi banii necesari. Într-un context bugetar dificil, totuşi, pentru mine şi pentru guvernul României a fost important să arătăm că mergem şi cu legislaţie care să permită intervenţia, dar mergem de asemenea şi cu măsuri de prevenţie”, a spus Diana Buzoianu, despre ordonanţa privind intervenţia asupra urşilor.

Ministrul Mediului a mai spus că „până la finalul anului vor fi alocate 30 de milioane de lei”.