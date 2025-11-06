search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Ministerul Mediului investește 30 de milioane de lei în garduri electrice pentru a ține urșii departe de localități

Publicat:

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat că până la sfârșitul anului vor fi investiți 30 de milioane de lei în garduri electrice, pentru a preveni atacurile urșilor în zonele locuite.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Avem din 2023 proiectul cu garduri electrice care este o măsură, practic, de prevenţie care a fost promisă de ani de zile şi anul acesta, în sfârşit, vor fi deblocaţi banii necesari. Într-un context bugetar dificil, totuşi, pentru mine şi pentru guvernul României a fost important să arătăm că mergem şi cu legislaţie care să permită intervenţia, dar mergem de asemenea şi cu măsuri de prevenţie”, a spus Diana Buzoianu, despre ordonanţa privind intervenţia asupra urşilor.

Ministrul Mediului a mai spus că „până la finalul anului vor fi alocate 30 de milioane de lei”.

„Deja am şi pus în transparenţă ordinul necesar pentru a grăbi investiţiile să fie deplocate investiţiile. Deci până la finalul anului vom avea 30 de milioane de lei investiţi în garduri electrice. Oameni care vor putea să beneficeze de garduri electrice pentru a preveni intervenţia urşilor”, a menţionat Buzoianu.

Despre problema gunoaielor, ministrul Mediului a arătat că sunt atribuţiile primăriilor.

„Va trebui să fie făcute controle, dar din perspectiva Ministerului Mediului, ce putem noi să spunem este că putem să sprijinim cel mult prin ajutor de know-how, cu experţii la masă, pentru a gândi sistemele de gestionare a deşeurilor în comunele, în comunităţile în care au probleme de urşi habituaţi, să vedem cum putem să-i sprijinim să gândească sistemele pe viitor în acest fel.

La nivel de Ministerul Mediului, în mod evident, nu există suficiente resurse pentru a acoperi toate sistemele de gestionare a deşeurilor, din toate comunele sau oraşele care au aceste probleme. Deci aceste resurse trebuie să fie găsite la nivel local”, a menţionat Diana Buzoianu.

