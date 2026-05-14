search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Fostul combinat siderurgic din Hunedoara, pregătit pentru un nou început. „Jungla” din jurul uzinei dispare treptat

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un fost mare combinat siderurgic din vestul României își schimbă treptat înfățișarea. În vara anului 2025, complexul industrial din Hunedoara și-a încetat activitatea. A fost achiziționat recent de grupul UMB, iar noii proprietari au început primele lucrări.

Combinatul siderurgic din Hunedoara este igienizat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Combinatul siderurgic din Hunedoara este igienizat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Combinatul siderurgic din Hunedoara are o istorie de aproape un secol și jumătate și a fost, în această perioadă, centrul industrial în jurul căruia s-a dezvoltat municipiul Hunedoara.

Primele furnale ale Uzinelor de Fier din Hunedoara și-au început activitatea în 1884. Din anii ’50, vechile uzine au fost extinse și transformate într-un combinat care a funcționat în flux continuu până la sfârșitul anilor ’90.

Între timp, mai multe capacități de producție considerate neviabile, printre care oțelăriile Siemens-Martin, deja vechi de patru decenii, Cocseria, Aglomeratorul și furnalele, au fost închise, dezafectate și demolate, iar din fostul combinat a rămas o uzină bazată pe o oțelărie și un laminor, în care, la începutul anilor 2000, lucrau mai puțin de 3.000 de oameni.

Un nou început pentru combinatul din Hunedoara

Fostul combinat siderurgic a fost privatizat în anul 2003, după un șir de restructurări început la mijlocul anilor ’90, care au dus la reducerea numărului de salariați de la 20.000, în 1991, la circa 2.500 în anul 2004, când uzinele au fost preluate de grupul ArcelorMittal.

În vara anului 2025, Oțelăria și Laminorul fostului mare complex siderurgic mai păstrau puțin peste 500 de salariați și produceau ultimele tone de oțel din „epoca Mittal”. În toamna anului 2025, compania a anunțat închiderea uzinei de la Hunedoara și disponibilizarea salariaților săi.

La începutul anului 2026, activele ArcelorMittal Hunedoara, cuprinse pe o suprafață de 250 de hectare, au fost vândute către compania UMB Steel S.R.L., cu 12,5 milioane de euro.

„În total, tranzacția vizează aproximativ 1.060.000 mp de teren în perimetrul amplasamentului industrial, 494.000 mp de teren situat în afara amplasamentului și 928.000 mp, reprezentând halda de zgură și terenurile aferente acesteia”, arată documentul publicat de ArcelorMittal Hunedoara.

Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) JPG
Imaginea 1/10: Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (36) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (32) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) JPG
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași

La sfârșitul anului 2024, aceeași companie patronată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, cunoscut pentru construirea mai multor autostrăzi, achiziționase uzinele de la Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, iar la scurt timp a început restaurarea acestora, după ce foștii proprietari le-au adus într-o stare de ruină.

Uzinele din Oțelu Roșu (video), care și-au încetat activitatea în 2013, sunt în curs de modernizare, iar proiectul vizează punerea în funcțiune a noului laminor, cu o capacitate de circa 700.000 de tone de oțel pe an, care va fi integrat în complexul siderurgic existent.

După vechiul combinat de la Oțelu Roșu, intrat în renovare și modernizare din 2025, recent au început lucrările și la combinatul siderurgic din Hunedoara, aflat și el într-o stare de degradare apropiată de cea a complexului din Banatul Montan.

Jungla combinatului din Hunedoara, defrișată

Complexul din Hunedoara, cu o suprafață de peste 150 de hectare în afara haldei sale de zgură, ajunsese într-o stare de degradare vizibilă, iar zona din jurul secțiilor sale devenise o adevărată junglă.

Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Imaginea 1/8: Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) JPG
Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) jpg

„În ultimii ani nu s-a mai investit nimic în acest combinat. Instalațiile sale au fost lăsate să se degradeze, reparațiile necesare în Oțelărie nu au mai venit, iar în jurul acesteia terenurile au rămas neîngrijite. Totul arăta dezolant”, spune un fost salariat al combinatului.

Noii proprietari au trecut la defrișarea și igienizarea zecilor de hectare de teren viran care îi dădeau fostului combinat aspectul unui loc părăsit, stăpânit de sălbăticie. Lucrările începute recent au loc în fiecare zi, inclusiv sâmbăta și duminica, în așteptarea reactivării fostului combinat al Hunedoarei, estimată în următorii doi ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Bolojan ignoră inflația și recesiunea care au lovit România și continuă propaganda: sunt semne de însănătoșire a economiei
gandul.ro
image
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
mediafax.ro
image
Cu ce echipă din SuperLiga ține, de fapt, Alexandra Căpitănescu. Artista care a dus România în marea finală Eurovision nu s-a ascuns. „E viața mea”
fanatik.ro
image
Traian Băsescu a numit „liberalul pursânge” potrivit să fie premier PNL în viitorul Guvern: „Predoiu nu este soluția minune”
libertatea.ro
image
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
digisport.ro
image
Luna mai, sezonul plantelor vindecătoare. Remediile naturale care îți întăresc organismul
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
EXCLUSIV. 300 de români dați afară zilnic în 2026. Domeniile cu cele mai multe concedieri
observatornews.ro
image
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
cancan.ro
image
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cum verifici dacă ai bani nerevendicați de la stat. Sumele pe care mulți români uită să le ceară
playtech.ro
image
„Trăia dintr-un salariu de mizerie!”. Nadia Comăneci, „forțată” de regimul comunist să fugă în America înainte de Revoluție
fanatik.ro
image
Mitul ”inflației lui Bolojan”: Cât din criza de astăzi este rezultatul ”austerității” din 2025. Economist: ”Prăduiala din anii trecuți a fost chiar mai mare decât în pandemie”
ziare.com
image
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
digisport.ro
image
Luna Nouă în Taur schimbă destine, aduce norocul și abundența pentru 4 zodii. Cine sunt favoriții astrelor după 16 mai
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie înainte de consultările de la Cotroceni!
romaniatv.net
image
ANAF extinde controalele. Fiscul verifică toate tranzacțiile unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cum se pregătesc șnițelele de țelină. Sunt fragede în interior și crocante la exterior
click.ro
image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
click.ro
image
Trucul folosit de grădinarii cu experiență: ce legume și plante trebuie cultivate împreună pentru recolte mai bogate
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
image
Cum se pregătesc șnițelele de țelină. Sunt fragede în interior și crocante la exterior

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?