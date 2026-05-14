Video Fostul combinat siderurgic din Hunedoara, pregătit pentru un nou început. „Jungla” din jurul uzinei dispare treptat

Un fost mare combinat siderurgic din vestul României își schimbă treptat înfățișarea. În vara anului 2025, complexul industrial din Hunedoara și-a încetat activitatea. A fost achiziționat recent de grupul UMB, iar noii proprietari au început primele lucrări.

Combinatul siderurgic din Hunedoara are o istorie de aproape un secol și jumătate și a fost, în această perioadă, centrul industrial în jurul căruia s-a dezvoltat municipiul Hunedoara.

Primele furnale ale Uzinelor de Fier din Hunedoara și-au început activitatea în 1884. Din anii ’50, vechile uzine au fost extinse și transformate într-un combinat care a funcționat în flux continuu până la sfârșitul anilor ’90.

Între timp, mai multe capacități de producție considerate neviabile, printre care oțelăriile Siemens-Martin, deja vechi de patru decenii, Cocseria, Aglomeratorul și furnalele, au fost închise, dezafectate și demolate, iar din fostul combinat a rămas o uzină bazată pe o oțelărie și un laminor, în care, la începutul anilor 2000, lucrau mai puțin de 3.000 de oameni.

Un nou început pentru combinatul din Hunedoara

Fostul combinat siderurgic a fost privatizat în anul 2003, după un șir de restructurări început la mijlocul anilor ’90, care au dus la reducerea numărului de salariați de la 20.000, în 1991, la circa 2.500 în anul 2004, când uzinele au fost preluate de grupul ArcelorMittal.

În vara anului 2025, Oțelăria și Laminorul fostului mare complex siderurgic mai păstrau puțin peste 500 de salariați și produceau ultimele tone de oțel din „epoca Mittal”. În toamna anului 2025, compania a anunțat închiderea uzinei de la Hunedoara și disponibilizarea salariaților săi.

La începutul anului 2026, activele ArcelorMittal Hunedoara, cuprinse pe o suprafață de 250 de hectare, au fost vândute către compania UMB Steel S.R.L., cu 12,5 milioane de euro.

„În total, tranzacția vizează aproximativ 1.060.000 mp de teren în perimetrul amplasamentului industrial, 494.000 mp de teren situat în afara amplasamentului și 928.000 mp, reprezentând halda de zgură și terenurile aferente acesteia”, arată documentul publicat de ArcelorMittal Hunedoara.

→ Imaginea 1/10: Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) JPG

Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași

La sfârșitul anului 2024, aceeași companie patronată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, cunoscut pentru construirea mai multor autostrăzi, achiziționase uzinele de la Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, iar la scurt timp a început restaurarea acestora, după ce foștii proprietari le-au adus într-o stare de ruină.

Uzinele din Oțelu Roșu (video), care și-au încetat activitatea în 2013, sunt în curs de modernizare, iar proiectul vizează punerea în funcțiune a noului laminor, cu o capacitate de circa 700.000 de tone de oțel pe an, care va fi integrat în complexul siderurgic existent.

După vechiul combinat de la Oțelu Roșu, intrat în renovare și modernizare din 2025, recent au început lucrările și la combinatul siderurgic din Hunedoara, aflat și el într-o stare de degradare apropiată de cea a complexului din Banatul Montan.

Jungla combinatului din Hunedoara, defrișată

Complexul din Hunedoara, cu o suprafață de peste 150 de hectare în afara haldei sale de zgură, ajunsese într-o stare de degradare vizibilă, iar zona din jurul secțiilor sale devenise o adevărată junglă.

→ Imaginea 1/8: Combinatul siderurgic Hunedoara, mai 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg

„În ultimii ani nu s-a mai investit nimic în acest combinat. Instalațiile sale au fost lăsate să se degradeze, reparațiile necesare în Oțelărie nu au mai venit, iar în jurul acesteia terenurile au rămas neîngrijite. Totul arăta dezolant”, spune un fost salariat al combinatului.

Noii proprietari au trecut la defrișarea și igienizarea zecilor de hectare de teren viran care îi dădeau fostului combinat aspectul unui loc părăsit, stăpânit de sălbăticie. Lucrările începute recent au loc în fiecare zi, inclusiv sâmbăta și duminica, în așteptarea reactivării fostului combinat al Hunedoarei, estimată în următorii doi ani.