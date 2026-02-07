Video Cheile Jiețului, paradisul de gheață din Parâng. Locul ascuns din România, înconjurat de frumuseți ale naturii

Aflate la polalele Munților Parâng și traversate de șoseaua care leagă orașele Văii Jiului de Transalpina, Chielie Jiețului se transformă timp de mai multe luni pe an într-un ținut al gheții, rar luminat de razele soarelui, dar căutat de amatorii de aventură.

În timpul iernii, pereții Cheilor Jiețului sunt împodobiți cu gheață care rezistă mai multe luni, deoarece lumina soarelui pătrunde cu greu în trecătoarea mărginită de versanți prăpăstioși.

În ultimii ani, locul a devenit tot mai căutat de excursioniști, iar iarna perdelele înghețate care îl acoperă devin uneori locuri de escaladă pentru alpiniștii echipați să înfrunte sloiurile uriașe. Atilla Dobai a surprins în imaginile publicate pe pagina sa de Facebook spectacolul naturii din rezervația animată de alpiniști.

→ Imaginea 1/14: Cheile Jiețului Foto Atilla Dobai Facebook (9) jpg

Cheile Jiețului se întind pe o distanță de peste zece kilometri, legând, prin Drumul Național 7A, orașele Petrila și Petroșani din Valea Jiului de Munții Parâng și Șureanu.

Cheile împodobite cu gheață, iarna

După ce le străbat, călătorii ajung în ținutul sălbatic al Obârșiei Lotrului, aflat la limita județelor Hunedoara și Vâlcea.

De aici pot urca spre marile lacuri de acumulare Vidra (Munții Latoriței) și Oașa (Munții Șureanu), aflate la peste 1.000 de metri, spre căldările și lacurile glaciare din Munții Parâng, situate la altitudini de peste 2.000 de metri, spre Transalpina – cea mai înaltă șosea din România, care atinge peste 2.200 de metri – ori spre stațiunile Șureanu, Parâng, Voineasa și Rânca. De asemenea, pot ajunge și la castrele de marș romane, din Munții Șureanu.

Ținutul montan accesibil prin Cheile Jiețului este împărțit la granițele județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Vâlcea și Gorj.

Iarna, unele zone alpine sunt greu accesibile, însă Cheile Jiețului oferă multor turiști suficiente motive de mulțumire.

„Locuiesc în Petrila și îmi place să alerg prin chei ori să mă plimb cu bicicleta. Am întâlnit adesea animale sălbatice, în special capre negre. Iarna, peisajul lor este fantastic, datorită perdelelor de gheață. Cascadele Vălul Miresei și Dușul Pădurarului și locurile de popas sunt și ele de văzut. Uneori, însă, drumul este aglomerat de mașini și se simt gazele de eșapament, dar dacă mașinile trec rar, este bine”, povestește un localnic.

Cheile Jiețului din Hunedoara cuprind o suprafață de zece hectare, la poalele Munților Parâng și Șureanu, iar accesul spre ele poate fi făcut atât din Petroșani, cât și din Petrila, cele mai apropiate localități.

„Rezervația naturală Cheile Jiețului, de aproape 11 kilometri lungime, cuprinde stânci abrupte, cascade, trasee montane și un drum ce permite accesul spre Transalpina. Puțin circulată și explorată, zona poate ascunde inclusiv peșteri noi”, informează Primăria Petrila.

În apropierea lor mai pot fi explorate Cheile Tăii, Cheile Crivadiei, Defileul Jiului și Cheile Băniței.