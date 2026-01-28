search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Transapuseana, drumul montan care face uitate Transfăgărășanul și Transalpina în timpul iernii

Publicat:

Deși Transalpina și Transfăgărășan, cele mai populare șosele alpine din România, rămân închise până la începutul verii, cei care vor să exploreze cu mașina peisajele montane o pot face pe alte câteva șosele aproape la fel de spectaculoase. Una dintre acestea este Transapuseana, construită recent.

Transapuseana. Foto: Marius Hațegan. Facebook
Transapuseana. Foto: Marius Hațegan. Facebook

Anual, timp de cel puțin șase luni, Transalpina și Transfăgărășan rămân închise circulației rutiere pe sectoarele lor alpine. Șoselele montane construite cu mari eforturi pentru a traversa Carpații ating peste 2.000 de metri altitudine, trecând prin zone expuse viscolului, înghețului și avalanșelor, astfel că, dacă ar rămâne deschise, ar prezenta riscuri mari pentru cei care vor să le tranziteze.

Transapuseana, alternativa de iarnă la Transalpina și Transfăgărășan

În așteptarea începutului de vară, perioada în care troienele de zăpadă pot fi înlăturate de pe aceste drumuri, iar gheața și zăpada nu mai pun probleme șoferilor în timpul zilei, amatorii de călătorii cu mașina pe traseele spectaculoase din România au la dispoziție câteva alternative.

Una dintre cele mai populare este noua șosea montană din Munții Apuseni, construită în ultimii ani și numită „Transapuseana”. Iarna, ruta care traversează județul Alba, legând orașele Abrud și Aiud, oferă călătorilor o experiență inedită. De pe sectorul alpin al șoselei li se înfățișează peisajele sălbatice ale Apusenilor, împodobite cu monumente ale naturii și cu așezări arhaice pitorești, locuite de generații de „moți”, oameni ai munților obișnuiți cu asprimea traiului din locurile izolate ale României.

Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (7) jpg
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (6) jpg
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (2) jpg
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (5) jpg
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (4) jpg
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (8) jpg
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (9) jpg
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (1) jpg
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (10) jpg
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (3) jpg

Drumul este curățat iarna, însă autoritățile îi avertizează pe șoferi să circule cu prudență, pe unele segmente fiind abrupt și îngust.

„Vin cu recomandarea clară de a merge aici peste iarnă doar cu cauciucuri de iarnă și cu mașinile echipate corespunzător”, afirma recent Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Transapuseana (Drumul Județean 107I din județul Alba) a fost inaugurată în 2024 și a devenit, în scurt timp, una dintre cele mai apreciate șosele montane din România.

Drumul din Apuseni a reprezentat o investiție de peste 70 de milioane de euro, realizată cu fonduri europene, care a vizat transformarea unui drum local de munte – cu porțiuni neasfaltate – într-o șosea modernă de aproape 80 de kilometri, ce leagă, peste crestele Apusenilor, orașele Aiud și Abrud. Șoseaua străbate localitățile Aiud (DN1), Aiudul de Sus, Rîmeț, Brădești, Geogel, Măcărești, Bîrlești Cătun, Cojocani, Valea Bărnii, Bîrlești, Mogoș, Valea Albă, Ciuculești, Bucium, Izbita, Coleșeni, Bucium Sat și Cerbu, din vecinătatea Abrudului, unde se intersectează cu DN 74.

Citește și: Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și Transfăgărașanul

Locurile emblematice ale Apusenilor

Transapuseana urcă la peste 1.100 de metri altitudine, pe plaiurile Apusenlori, unde călătorii găsese sate patriahale, cu gospodării tradiționale, răsfirate pe coamele munților acoperiți cu zăpadă.

Pe creste, înlocuri altădată rar cutreierate de oameni și-au făcut loc cabane moderne, de tip „A-frame”, inspirate de arhitectura tradițională a locuințelor de munte, cu acoperișuri înalte și ascuțite, plănuite să înfrunte furtunile și viscolele. Plaiurile din Apuseni sunt mai domoale decât cele ale Parângului și Făgărașului, lucru care indică vechimea munților, măcinați de trecerea timpului, însă, din loc în loc, călătorii pot observa forme de relief spectaculoase, modelate de ape și de fenomene geologice, peșteri adânci și abrupturi care fragmentează peisajul lin al munților.

„Nicăieri, în ceilalți munți, nu se întâlnește o îmbinare mai armonioasă între linia domoală a plaiurilor și verticalitatea rupturilor de relief, nicăieri nu există o asemenea concentrare de fenomene naturale și monumente ale naturii, iar nicăieri omul nu și-a legat viața atât de organic de munte, integrându-se atât de firesc în peisajul natural”, arătau autorii ghidului turistic Munții Apuseni, în anii ’80.

Cheile Râmețului sunt una dintre atracțiile turistice de pe traseul Transapuseanei. În apropiere, călătorii pot vizita Mănăstirea Râmeț, întemeiată la începutul secolului al XIII-lea, unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Drumul spre mănăstire este în prezent neasfaltat, dar va fi reabilitat în anii următori.

Mai aproape de Abrud, călătorii ajung la rezervațiile Detunata Goală și Detunata Flocoasă, aflate pe raza comunei Bucium. Coloanele de bazalt ale Detunatei Goale se ridică la o altitudine de circa 1.200 de metri, oferind priveliști spectaculoase asupra Munților Metaliferi, Munților Vulcan și Roșiei Montane.

Cele două piscuri au inspirat, de-a lungul timpului, numeroase legende locale despre „detunăturile” pe care le produc bolovanii prăvăliți, amplificate de ecourile munților.

