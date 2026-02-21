Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat pe DN5. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe DN5, în zona localității Paia din județul Giurgiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

UPDATE A fost activat Planul Roșu de Intervenție

„Având în vedere numărul mare al persoanelor implicate, pentru gestionarea eficientă a evenimentului a fost activat Planul Roșu de Intervenție” a transmis ISU Giurgiu

La fața locului, au fost alocate forțe din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, respectiv o descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere și șapte resurse medicale SMURD și SAJ.

Știrea inițială

Accidentul a avut loc pe sensul de mers spre Giurgiu, potrivit paginii de Facebook Breaking News Giurgiu

Din informațiile disponibile până în acest moment, în autovehicul se aflau 16 persoane. Având în vedere numărul ocupanților, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit ISU Giurgiu.

Misiunea este în dinamică.

Amintim că vremea rea a creat probleme pe mai multe drumuri din țară.

Reamintim că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, şi viscol, ce vizează 16 județe şi Municipiul București, până duminică dimineața.