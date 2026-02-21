Condițiile meteorologice extreme au determinat autoritățile din Buzău, Ialomița și Brăila să instituie restricții de circulație și să închidă sâmbătă, 21 februarie, mai multe sectoare de drum, din cauza viscolului puternic, a zăpezii aduse de vânt pe carosabil și a vizibilității extrem de reduse. Probleme sunt și în Călărași Prahova și Giurgiu. Mai multe trenuri au întârzieri.

Călărași: trafic rutier blocat pe mai multe drumuri județene din cauza troienelor de zăpadă

Circulația rutieră din județul Călărași a fost serios afectată sâmbătă dimineață, după ce viscolul puternic și troienele formate peste noapte au blocat mai multe drumuri județene și au îngreunat traficul pe arterele principale. Vântul a spulberat zăpada de pe câmpuri și a acoperit carosabilul în doar câteva ore, transformând deplasarea într-o provocare pentru șoferi și echipele de intervenție.

Drumuri închise și trafic oprit

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, circulația a fost oprită complet pe mai multe rute importante, atât naționale, cât și județene. Printre acestea se numără DN 3 București–Călărași, dar și drumuri precum DJ 201B Lehliu‑Gară – Sălcioara, DJ 403 Luica – Mănăstirea, DJ 402 Nana – Fundulea și DJ 301 Budești – Fundeni. Pe alte artere, precum DN 41, DN 4 și DN 31, se circulă în condiții de iarnă, cu zăpadă viscolită și vizibilitate redusă, ceea ce obligă șoferii să reducă viteza și să păstreze distanța de siguranță.

Tronsoane complet blocate de troiene

Situația este și mai dificilă pe unele drumuri județene unde troienele de zăpadă și autovehiculele rămase înzăpezite au făcut imposibilă deplasarea. Printre tronsoanele complet blocate se află DJ 201B Lehliu‑Gară – Valea Argovei, DJ 301 Belciugatele – Măriuca, DJ 303 Sărulești – Săndulița, DJ 402 Fundulea – Solacolu și DJ 403 Luica – Mănăstirea. Aici, utilajele de deszăpezire intervin cu dificultate, din cauza stratului mare de zăpadă și a viscolului care continuă să aducă zăpada înapoi pe carosabil.

Restricții pentru vehiculele grele

Pentru a preveni blocajele și accidentele, autoritățile au introdus restricții de tonaj pentru autovehiculele de peste 7,5 tone pe DN 3A Lehliu‑Gară – Drajna și DN 4 Frumușani – Oltenița. Măsura este menită să permită utilajelor de intervenție să acționeze eficient și să evite situațiile în care camioanele rămân blocate în nămeți.

Intervenții în sistem integrat

Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate în județ, pregătite să intervină cu personal și tehnică pentru gestionarea situațiilor de urgență. Echipele acționează în sistem integrat pentru a răspunde rapid solicitărilor venite din partea cetățenilor și pentru a menține drumurile practicabile acolo unde condițiile permit.

UPDATE Buzău: Patru autospeciale care transportau pacienţi la dializă au fost deszăpezite

În Buzău s-a interveni pentru deszăpezirea a patru autospeciale de transport dializă pe raza localităţilor Pogoanele şi Glodeanu-Sărat, în urma ninsorilor din ultimele ore.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, pe raza judeţului, traficul este restricţionat pe DN2C Costeşti, până la limita cu judeţul Ialomiţa, pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Se circulă dificil şi pe DN 2B, între Buzău şi Brăila.

Viscolul puternic aduce cantităţi semnificative de zăpadă pe carosabil, îngreunând deplasarea vehiculelor, potrivit Agerpres

Poliţiştii le recomandă şoferilor să adapteze viteza la condiţiile de drum, să păstreze o distanţă corespunzătoare faţă de vehiculul din faţă, să utilizeze anvelope de iarnă şi să evite manevrele riscante.

UPDATE Giurgiu: Trafic oprit pe DJ 412 B din cauza troienelor, copaci căzuţi pe carosabil

Traficul rutier este oprit sâmbătă dimineaţa pe DJ 412 B, în zona localităţii Sterea din judeţul Giurgiu, după ce vântul a viscolit zăpada, iar pe Podul Prieteniei se circulă în condiţii de iarnă.

„În acest moment, la nivelul județului Giurgiu, traficul este oprit pe DJ 412B, în zona localității Sterea, după ce zăpada a fost viscolită. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru degajarea unui stâlp de electricitate căzut pe partea carosabilă în localitatea Săbăreni, precum şi pentru degajarea unor copaci căzuți pe carosabil la Mihai Bravu şi Mârşa", a informat IPJ Giurgiu.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a informat la rândul său că, pe timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, s-a acţionat continuu în sistem integrat cu celelalte structuri ale MAI, fiind menţinută permanent legătura cu autorităţile bulgare pentru fluidizarea traficului şi asigurarea circulaţiei în condiţii optime pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, potrivit Agerpres.

Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă, fără a fi înregistrate dificultăţi la legăturile rutiere cu Bulgaria,

Judeţul Giurgiu se află sub atenţionare cod galben de căderi de zăpadă şi vânt. Ninge de aproximativ zece ore, iar pe timpul nopţii au fost înregistrate rafale de vânt cu viteze de până la 45 de kilometri la oră.

UPDATE Probleme și în Prahova

Autoritățile din Prahova au impus restricții de tonaj, sâmbătă dimineaţă, pe drumul naţional 1D, iar traficul a fost închis temporar pe DJ 102D, pe tronsonul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana, din cauza zăpezii şi a viscolului, potrivit Agerpres.

Pe DN 1D a fost dispusă măsura temporară a restricționării accesului vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precizează Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

Măsurile au în vedere prevenirea unor situaţii de risc şi pentru facilitarea accesului utilajelor de deszăpezire.

Având în vedere ninsorile din timpul nopţii şi intensificările de vânt care au generat viscol şi troieniri, Consiliul Judeţean Prahova informează că, din motive de siguranţă rutieră, se impune închiderea temporară a circulaţiei pe DJ 102D, tronsonul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana, până la îmbunătăţirea condiţiilor meteo şi asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

Participanţii la trafic pot folosi ruta alternativă DJ 100C.

„În teren se intervine continuu, iar Consiliul Județean Prahova a dispus suplimentarea forţelor şi a mijloacelor de intervenție, inclusiv cu utilaje suplimentare şi gredere, pentru deszăpezire, îndepărtarea troienelor şi aplicarea materialului antiderapant acolo unde condiţiile permit. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesențiale, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece şi să respecte indicațiile polițiștilor şi ale echipelor de intervenție", precizează CJ.

Sunt probleme în mai multe județe din țară.

Buzău: restricții pe DN 2C și vizibilitate redusă pe DN 2 E85

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că, începând de la primele ore ale dimineții, traficul vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone este restricționat pe DN 2C, între Costești și limita cu județul Ialomița, pe o distanță de 48 km, potrivit Agerpres.

Măsura a fost impusă din cauza viscolului la sol, care antrenează zăpada de pe câmp și formează depuneri și polei pe carosabil.

Drumarii avertizează că pe DN 2, în zona localității Florica, vizibilitatea este redusă, iar zăpada este adusă în rafale direct pe șosea, formând suluri periculoase. Utilajele de deszăpezire acționează continuu, iar redeschiderea circulației depinde de evoluția vremii.

Ialomița: 13 drumuri județene închise și intervenții pentru autoturisme blocate

În județul Ialomița, autoritățile au închis începând cu ora 7:00 treisprezece sectoare de drumuri județene, printre care DJ 213 Chirana – limita cu Brăila, DJ 201B Rasi – Ciochina, DJ 402 Hagiești – Lilieci sau DJ 102H Grindu – Colelia. Totodată, au fost instituite restricții pentru vehiculele de peste 3,5 tone pe mai multe drumuri naționale, inclusiv DN 2C, DN 21, DN 2A și DN 1D.

Pe parcursul nopții, echipajele ISU Ialomița au intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe DN 2, pentru scoaterea din zăpadă a mai multor autoturisme derapate sau blocate și pentru sprijinirea șoferilor surprinși de viscol în zonele Lilieci, Grindu – Colelia și municipiul Urziceni.

Poliția recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și respectarea tuturor restricțiilor impuse.

Brăila: DN 21A închis din cauza viscolului puternic

În județul Brăila, circulația pe DN 21A, între Bărăganu și Țăndărei, a fost închisă încă de la ora 1:15. ISU Brăila precizează că măsura este una preventivă, având în vedere viscolul intens și vizibilitatea redusă la aproximativ 10 metri, condiții care fac imposibilă desfășurarea traficului în siguranță.

DRDP anunță că utilajele sunt în teren, însă închiderea temporară a drumului a fost necesară pentru protejarea participanților la trafic. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să se informeze înainte de a porni la drum.

Trenuri întârziate

Mai multe trenuri au înregistrat întârzieri în ultimele ore

