Foto Accident între două mașini în Sibiu. O persoană se află în stop cardio-respirator. Planul Roșu de Intervenție, activat

Un accident rutier între două autoturisme a avut loc duminică seară, 25 ianuarie, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit ISU Sibiu, în cele două autoturisme se aflau șapte persoane.

„Având în vedere numărul peroanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

De urgență, la locul producerii evenimentului rutier au fost trimise 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple și 2 ambulanțe SMURD. În sprijinul echipajelor medicale au fost alocate și 2 ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță”, transmite instituția citată.

Momentan, o persoană se află în stop cardio-respirator, iar ceilalți 6 ocupanți, conștienți și cooperați, sunt evaluați medical la fața locului.

Misiunea este în dinamică.