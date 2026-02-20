Cod galben de ninsori și viscol până duminică dimineața. Cum va fi vremea în Capitală în weekend | HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, şi viscol, ce vizează 16 judeţe şi Municipiul Bucureşti, până duminică dimineaţa.

Astfel, din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) şi până sâmbătă seara (21 februarie), vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpaţii de Curbură, apoi şi în sud-estul Olteniei şi Dobrogea. Potrivit sursei citate, vor fi viteze la rafală de 50 - 60 km/h şi local de 65 - 70 km/h.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei şi gheţuş, apoi va ninge, cu excepţia zonei Litoralului unde va ploua. De asemenea, va fi viscol şi vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Cantităţile de apă acumulate vor fi de 15 - 30 l/mp şi se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15 - 20 cm.

Judeţele vizate de noua atenţionare Cod galben sunt: Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Teleorman, Giurgiu, Covasna (parţial), Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

Prognoza pentru Capitală

Potrivit ANM, vremea va deveni deosebit de rece şi vor reveni precipitaţiile sub formă de ninsoare în Bucureşti, în acest weekend.

Astfel, în intervalul 20 februarie, ora 10:00 - 21 februarie, ora 8:00, cerul se va înnora treptat şi din a doua parte a zilei va ploua. În cursul nopţii vor fi precipitaţii, moderate cantitativ, la început mixte care vor favoriza formarea poleiului sau a gheţuşului, apoi va ninge. Se va depune strat nou de zăpadă neuniform cu grosimi în medie de 6 - 8 cm.

Totodată, în perioada 21 februarie, ora 8:00 - 22 februarie, ora 10:00, în Capitală vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros şi va ninge, însemnat cantitativ şi se va depune strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi de în medie de 10 - 15 cm. Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40 - 45 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă va oscila între -3 şi -2 grade, iar cea minimă între -4 şi -3 grade.

Vântul va sufla slab şi moderat, dar după orele prânzului va avea intensificări cu viteze de 55 - 65 km/h, iar noaptea va fi viscol şi vizibilitate scăzută sub 100 de metri. Temperatura maximă va fi de 2 - 3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -3 grade.