Biletul de adio lăsat de polițistul din Giurgiu care și-a pus capăt zilelor

Apar noi detalii despre cazul agentului de poliție din Giurgiu care s-a sinucis duminică, 16 noiembrie, într-un apartament închiriat.

Din primele informații transmise duminică, agentul s-a împușcat în cap cu arma din dotare. Potrivit presei locale, Marius, în vârstă de 24 de ani, era polițist la Secția 4 Ghimpați din 2022.

Acesta avea probleme cu banii și mama acestuia avea probleme de sănătate. În ultimele 3 luni nu mai reuşişe să îşi achite chiria, iar proprietara îl amenința cu evacuarea.

Ieri dimineață, după ce a ieşit din tură s-a dus acasă şi a ales să îşi pună capăt vieții.

Proprietara imobilului a alertat autoritățile după ce tânărul nu a mai răspuns la telefon. Aceasta i-ar fi cerut în repetate rânduri să-i plătească chiria şi restanțele, că altfel îl va evacua.

Colegii lui au găsit în interiorul locuinței un bilet de adio, în care Marius a scris că îi pare rău pentru decizia luată, dar avea prea multe datorii şi nu mai vedea altă scăpare.

Vinerea trecută, Marius și șeful său au discutat cu conducerea IPJ Giurgiu despre dorința lui de a se transfera acasă, în Argeș. Șeful i-a promis că îi va aproba raportul, însă Marius și-a curmat viața înainte ca acest lucru să se întâmple.

Luni, medicul legist va efectua necropsia, iar trupul lui va fi dus de familie la Mioveni, unde va fi înmormântat.