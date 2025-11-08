Bărbat de 43 de ani din Avrig, găsit spânzurat după ce anunțase pe Facebook că se sinucide

Poliţia cercetează cazul unui bărbat de 43 de ani, din Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale, după ce anterior anunţase pe Facebook că intenţionează să se sinucidă.

„La data de 8 noiembrie, IPJ Sibiu a fost sesizat, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că, într-o anexă a unui imobil din oraşul Avrig, se află o persoană de sex masculin spânzurată. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, care a constatat că aspectele sesizate se confirmă. Persoana a fost găsită fără semne vitale, fiind identificată ca fiind un bărbat de 43 de ani, domiciliat în oraşul Avrig”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Isabela Brad.

Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Judeţean Sibiu, pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului.

Poliţia Oraşului Avrig continuă cercetările, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.