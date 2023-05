Universitatea din România care produce echipamente pentru protecția împotriva furtului de date VIDEO

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are începând de marți, 16 mai, o hala de microproducție pentru inginerie electronică. Un prim contract a fost semnat cu o companie celebră și vizează producerea de echipamente care asigură protecție împotriva furturilor de date.

„Ne străduim să ne încadrăm în cerințele sistemului educațional modern, în care pregătirea practică a studenților, a specialiștilor și cercetarea se împletesc. Ne dorim să convingem companiile de vârf că se poate lucra cu UDJG, că avem know-how-ul și tehnologia necesară. Asta înseamnă că formăm specialiști pregătiți pentru piața muncii și că ne eficientizăm investițiile, Hala fiind o sursă de autofinanțare”, a declarat prof. univ. dr. Puiu Lucian Georgescu, rectorul universității gălățene.

Un prim acord de parteneriat cu mediul economic a fost semnat chiar în ziua inaugurării și vizează activități de izolare electromagnetică a echipamentelor hardware. Este vorba de de companie românească specializată în producția și dezvoltarea de tehnologii de apărare și securitate IT inovatoare

Echipamente pentru Armata Română

Potrivit conducerii universității, beneficiarii finali ai acestei colaborări vor fi Armata Română, Ministerul de Interne și alte instituții ale statului care vor avea nevoie de protecție împotriva furtului de informații.

„Demarăm microproducția de sisteme de tempestizare, de sisteme de protecție a IT-ului. Deocamdată se lucrează pentru Armată. Ideea principală vine de la Blue Space. Începem producția de sistemele de protecție împotriva furturilor prin câmpuri electromagnetice”, a mai adăugat rectorul Lucian Puiu Georgescu.

„Suntem încântați de deschiderea pe care am găsit-o la Universitatea <Dunărea de Jos> din Galați, dar și de resursele umane și materiale pe care le-am văzut aici. Începem un prim program de cercetare pentru producerea de echipamente Tempest, care protejează împotriva furtului de dat. (...) Este un contract de cercetare în tehnologia de protecție electromagnetică a informațiilor IT. Este o tehnologie pe care noi o vindem oricărei agenții, instituții, firme, care utilizează informații clasificate. Ca să utilizezi infirmații clasificate ai obligativitatea ca echipamentele IT să fie certificate tempest”, susține Cristi Tănasă, directorul de Dezvoltare afacere în cadrul Blue Space Technology.

„Dotarea este modernă și constă atât în partea de instrumente și dispozitive pentru realizarea lucrărilor de ecranare, dar avem și parte de măsurare a semnalelor electrice și electronice pe această componentă”, precizează Corneliu Calistru, director de producție Blue Space.

La această procedură de tempestizare (izolare electromagnetică a echipamentelor hardware) vor lucra profesori din universitate, tehnicieni, dar și studenți.

„Tastatura pe care o vom vom realiza în cadrul parteneriatului cu această firmă folosește principiul faraday astfel încât orice informație pe care o testăm și o introducem într-un document să nu fie copiată de nimeni, care are tehnică de spionaj. Orice buton apăsat emite un semnal. Acest semnal emite anumite unde electromagnetice care pot fi detectate. Și atunci se pot rescrie exact mesajele pe care le introducem la tastatură. Această tehnologie pe care noi o realizăm aici se numește tempestizare. Poate fi utilă în principiu pentru cei care lucrează în securitate, tehnică armată și orice companie care dorește să fie cât mai bine protejată”, susține Constantin Scurtu, inginer în cadrul Universității `Dunărea de Jos” Galați.

Hala este construită din veniturile proprii ale Universității „Dunărea de Jos” Galați.

Dotarea integrală cu echipamente de ultimă generație este făcută pe proiectul de cercetare a Universității - DINAMIC, contract în valoare de 1,2 milioane de euro. Acesta presupune și dotarea Centrului de microscopie electronică și a halei ITP și service.