Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
CFR Călători anunță modificări importante în circulația trenurilor interne și internaționale și rute directe noi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

CFR Călători anunță modificări importante în circulația trenurilor interne și internaționale, cu rute directe noi, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.

CFR anunţă rute internaţionale noi. FOTO: Shutterstock
CFR anunţă rute internaţionale noi. FOTO: Shutterstock

Începând cu 14 decembrie, intră în vigoare noul Mers al Trenurilor, valabil până în decembrie 2026, a anunţat CFR Călători pe pagina sa oficială.

Compania estimează că, în medie, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, dintre care 52 vor deservi traficul internațional, 20 vor fi Intercity, 112 Interregio și 952 Regio. În sezonul estival, sunt planificate și 26 de trenuri sezoniere.

Rute internaţionale directe

O noutate importantă pentru călătorii internaționali este introducerea rutei directe Budapesta – București. Trenurile IR 72 și IR 73 nu se vor mai opri la Craiova, ci vor ajunge direct în Gara de Nord, oferind o legătură rapidă între cele două capitale, potrivit sursei citate.

Tot la nivel internațional, trenurile IR 346 și IR 347 vor reveni în stația Viena Westbahnhof prin Budapesta Kelenföld, iar legătura Baia Mare – Viena se va menține prin trenurile Someș 687/686.

Astfel, pasagerii vor avea mai multe opțiuni pentru a ajunge în Ungaria și Austria fără a schimba trenul pe traseu.

Sezonul estival va aduce și trenuri noi pe ruta București – Giurgiu – Ruse, cu patru garnituri speciale pentru deplasarea către Bulgaria.

Colaborarea cu Ucraina se păstrează, menținând vagonul direct Kiev – Ungheni – București, în cadrul trenului Prietenia 401/402.

Odată cu aderarea României la spațiul Schengen, timpii de așteptare la frontieră vor fi reduși, deoarece verificarea documentelor nu va mai fi necesară, oferind astfel un câștig de timp pentru călătorii internaționali.

De asemenea, CFR Călători continuă să introducă vagoane și locomotive modernizate prin PNRR, dotate cu Wi-Fi, sisteme video de informare, camere de supraveghere, prize, aer condiționat și toalete ecologice. Unele garnituri vor include chiar și vagon bar-bistro.

O parte dintre trenurile Interregio vor fi reclasificate în Intercity, în special pe rutele București – Suceava, București – Iași și București – Brașov, pentru a ridica nivelul de confort și a scurta durata călătoriilor.

Un alt element esențial al modernizării îl reprezintă introducerea ramelor electrice Alstom Coradia Stream, trenuri capabile să atingă viteze de până la 160 km/h. Acestea vor circula pe 26 de rute zilnice, în special pe traseele București – Constanța, Craiova, Arad, Deva, Brașov și Timișoara. CFR estimează că până la 1 februarie 2026 vor fi operaționale 11 din cele 12 rame achiziționate.

În paralel, trenurile PESA, aflate în prezent în testare, vor fi introduse pe traseul București – Buzău – Adjud, completând astfel portofoliul de garnituri moderne.

Tarife şi oferte de reduceri

În ceea ce priveşte costul biletelor, acesta va creşte cu rata inflaţiei.

"Odată cu planul nou de mers al trenurilor se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie", anunţa în noiembrie directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.  

CFR Călători a anunţat că menține reducerile oferite în prezent şi după ce nul Mers al Trenurilor intră în vigoare, adică după 14 decembrie.

Astfel, cardul TrenPlus oferă 25% reducere timp de un an pentru un număr nelimitat de bilete, biletele dus-întors sunt mai ieftine cu 10%, iar achiziția anticipată poate aduce o reducere suplimentară de până la 10%, în funcție de perioada cumpărării.

Abonamentele pentru navetiști și alte categorii de pasageri rămân valabile, detaliile complete fiind disponibile odată cu intrarea în vigoare a noului program.

