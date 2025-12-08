Dan Petrescu a primit suport extern pentru însănătoșire grabnică. Ce spun apropiații despre starea „Bursucului”

Antrenorul de fotbal Dan Petrescu, 57 de ani, a dispărut din spațiul public, fiind victima din cauza unor probleme de sănătate.

Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a afirmat, în urmă cu o lună, că „Bursucul" ar fi slăbit 30 de kilograme, iar asta a pus în aertă lumea fotbalului.

Cristian Balaj, fost președinte al CFR Cluj, a declarat că fetele lui Dan Petrescu au venit de urgență în țară, pentru a-și sprijini tatăl.

„Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Cristi Balaj, pentru cancan.ro.

Stabilit la Cluj, Dan Petrescu are trei fiice, din două mariaje diferite, toate stabilite în afara țării. Tehnicianul a fost solicitat să revină în antrenorat, dar a respins orice propunere. O oferăt a fost chiar de la CFR. El a decis să pună sănătatea pe primul plan.