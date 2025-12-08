search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

„Arta războiului”, manualul vechi de 2.500 de ani care rămâne actual. Ce poate învăța Occidentul de la Sun Tzu

0
0
Publicat:

Scris în secolul VI î.Hr., „Arta războiului” pornește de la o idee simplă, dar profundă: slăbești un adversar nu prin numărul de soldați pe care i-i ucizi, ci prin modul în care îi subminezi planul. Strategul chinez Sun Tzu, format în gândirea taoistă, insistă că succesul vine din capacitatea de a folosi potențialul unei situații și de a interveni cât mai puțin pe câmpul de luptă, scrie The Conversation.

„Shì”, conceptul care ajută la înțelegerea presiunii Chinei asupra Taiwanului/FOTO:Arhiva
„Shì”, conceptul care ajută la înțelegerea presiunii Chinei asupra Taiwanului/FOTO:Arhiva

Prima lectură: dezamăgire. A doua: revelație

La mijlocul anilor ’90, un ofițer american din Marină a recitit celebrul tratat militar în speranța că îi va descifra gândirea strategică a Chinei. La început, sfaturile lui Sun Tzu i s-au părut doar bun-simț – idei deja întâlnite în manualele occidentale. Dar, odată format ca specialist în politica indo-pacifică, a descoperit altceva: cheia nu stă în trupele deplasate pe hartă, ci în filosofia care a modelat întreaga gândire chineză.

Astăzi, după o carieră dedicată filosofiei chineze clasice și politicii externe, el atrage atenția asupra unui lucru pe care mulți cititori îl uită: „Arta războiului” trebuie citită prin ochii autorului, adică prin perspectiva taoistă asupra lumii.

Rădăcina: taoismul și ideea de potențial

Sun Tzu scrie într-o perioadă marcată de conflicte, dar și de efervescență intelectuală – aceeași care a dat naștere taoismului și confucianismului. În timp ce confucianismul se preocupă de ordinea socială, taoismul privește lumea ca un proces continuu, o succesiune de cicluri în care totul crește, descrește și se transformă în mod natural.

Aici apare conceptul de shì – „potențialul situațional”. În occident, termenul este tradus diferit de la o ediție la alta, dar în gândirea taoistă este fundamental: cei care „se pricep la război” nu se agită pentru fiecare soldat în parte, ci înțeleg structura situației în ansamblu și o folosesc în avantajul lor.

De aceea, o bună parte din tratatul lui Sun Tzu analizează terenul, aprovizionarea, poziționarea trupelor, dinamica moralului – nu tehnicile de luptă. O armată cu lanțuri logistice prea lungi își pierde potențialul. Un general inteligent își organizează câmpul de luptă astfel încât să „supună inamicul fără luptă”.

Acționezi cu cât mai puțină acțiune

Taoismul propune și un alt concept: wúwéi, tradus adesea prin „non-acțiune”. Nu înseamnă pasivitate, ci evitarea forțării unei situații înainte ca potențialul ei natural să se maturizeze. În filosofia chineză, acționezi eficient doar atunci când sprijini cursul firesc al lucrurilor, nu când îl bruschezi.

Un exemplu clasic vine de la Mencius: un fermier își trage tulpinile de porumb ca să le ajute „să crească” și, evident, își ruinează recolta. Lecția e simplă: potențialul nu se forțează, se cultivă.

Cum se traduc aceste concepte în geopolitică

În logica taoistă, un lider eficient trebuie să identifice direcția în care curge situația și să se poziționeze astfel încât să-i folosească energia. Asta explică și modul în care China a folosit timp de decenii conceptul de guānxì – relațiile bazate pe obligații reciproce – pentru a obține sprijin diplomatic.

Așa a reușit Beijingul, de exemplu, să preia în 1971 locul Taiwanului la ONU: nu prin presiune directă, ci prin ani de investiții în relații și favoruri acumulate stat după stat.

„Shì” în Strâmtoarea Taiwan

Astăzi, același concept ajută la înțelegerea presiunii în creștere a Chinei asupra Taiwanului. Pentru Sun Tzu, nu comparația strictă de forțe ar fi esențială, ci direcția către care se mișcă întregul sistem.

Dacă Taiwanul pierde aliați diplomatici, economia Chinei atrage din ce în ce mai mult, iar influența globală a Beijingului crește, atunci „shì”-ul curge în favoarea Chinei. În acest scenariu, forța militară e mai puțin importantă decât momentul potrivit.

Dacă, dimpotrivă, identitatea taiwaneză se întărește, iar economia Chinei dă semne de slăbiciune, potențialul curge în cealaltă direcție – și Beijingul poate simți nevoia să afișeze forță pentru a compensa.

O lectură superficială din „Arta războiului” rămâne fixată pe trupe, logistică și informații. Dar înțelegerea conceptului de shì schimbă totul: Sun Tzu nu învață doar cum să lupți, ci cum să gestionezi tendințele unei situații, cum să le hrănești sau cum să le lași să se maturizeze fără să le forțezi.

Nu întâmplător, cartea continuă să domine topurile de vânzări. Dar, pentru a o înțelege cu adevărat – și, mai ales, pentru a o folosi ca instrument de strategie și politică externă –, trebuie să intri în logica filosofică ce a format gândirea lui Sun Tzu și care continuă, într-o formă sau alta, să modeleze și deciziile Chinei de azi.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
digi24.ro
image
O mică țară europeană, mai puțin vizitată, renumită pentru târgurile magice de Crăciun. Transportul public este gratuit
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
fanatik.ro
image
Medicul și asistentele din Prahova implicate în vaccinările „la chiuvetă” scapă ieftin, după ce nu s-a putut dovedi ce șpăgi au luat fiecare. Judecătorii: „Orice dubiu profită făptuitorului”
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
observatornews.ro
image
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Cum ai căldură în casă fără să dai drumul la calorifer. Secrete românești pentru facturi mai mici
playtech.ro
image
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Românii ies iar la vot! Când vor avea loc următoarele alegeri
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă