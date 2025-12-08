Ziua votului, sub lupa CNA: posturile care au încălcat legea. „S-a dus naibii CNN-ul”

CNA a analizat în detaliu modul în care posturile de televiziune au reflectat ziua votului pentru Primăria Capitalei, iar concluziile forului au arătat încălcări importante ale Legii audiovizualului. Antena 3, Realitatea Plus și România TV au primit sancțiuni, însă toate au fost doar somații — cea mai blândă formă de sancționare, notează paginademedia.ro.

Potrivit CNA, cele trei posturi au încălcat prevederile privind prezentarea informațiilor de tip exit-poll în timpul procesului electoral. În plus, Antena 3 a fost sancționată suplimentar pentru difuzarea unor materiale considerate campanie electorală în ziua votului, ceea ce este interzis în mod expres.

Antena 3, acuzată de campanie electorală în favoarea lui Ciprian Ciucu

Antena 3 a avut două somații. Prima viza încălcarea regulilor legate de datele electorale, iar a doua – prezentarea unor materiale în care Ciprian Ciucu apărea în contexte favorabile, chiar în ziua votului. Un reporter al postului l-a însoțit pe Ciucu la Târgul de Carte Gaudeamus, unde discuțiile au alunecat într-o zonă de prezentare pozitivă.

Reporterul Antena 3 i-a spus candidatului: „Sunt foarte mulți copii pe care vreți să-i ajutați în această perioadă.”

Tot pentru „echilibru”, postul i-a urmărit și pe alți candidați, însă orice apariție electorală în ziua votului este considerată abatere.

Reprezentanta postului, Adriana Păpureanu, a justificat difuzarea imaginilor printr-o interpretare proprie a legii: „E modul în care candidaţii aleg să-şi petreacă orele până la închiderea urnelor. Să mănânce în familie, să stea cu voluntarii, să meargă cu fiica în parc.”

Ședință tensionată la CNA: acuzații, replici tăioase și tabere politice

Ședința CNA, care a început la prânz și s-a întins până după ora 20.00, a fost marcată de dispute dure între membrii numiți politic. Aripa PSD din for a criticat dur Antena 3 pentru expunerea lui Ciucu, în timp ce reprezentanții apropiați de PNL au refuzat sancțiuni suplimentare, invocând lipsa de reglementare în mediul online.

Monica Gubernat (PSD) a fost cea mai vocală, criticând modul în care Antena 3 a tratat subiectul și cerând chiar amendă, deși legislația specială o împiedica. Ea a declarat: „Nişte întrebări atât de servite, rar mi-a fost dat să văd. S-a dus naibii CNN-ul.”

Gubernat a mai spus că este interesată de contractele de publicitate ale postului: „Eu o să stau cu ochii pe Antena 3 şi pe contractele lor de sponsorizare.”

În replică, Ionel Palăr (PNL) a refuzat să susțină orice sancțiune suplimentară: „Eu nu voi vota niciun fel de sancţiuni, o spun foarte clar. Pe online e dezmăț.”

Tensiunile au crescut și mai mult când, exact în timpul ședinței, Antena 3 a difuzat încă un interviu cu Ciprian Ciucu. Gubernat a comentat: „Asta nu se numeşte sfidare?”

CNA a explicat că legislația specială privind campania electorală obligă forul să dea somație la prima abatere, indiferent de gravitate. Cum perioada de campanie a fost scurtă, iar verificările s-au intensificat abia spre final, forul nu a mai apucat să aplice sancțiuni progresive.

Sancțiunile aplicate