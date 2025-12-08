Dominic Fritz consideră „nefericite” declarațiile Elenei Lasconi din ultima perioadă. „Posibil că îşi doreşte să fie exclusă ca să-şi păstreze mandatul”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că legea nu îi permite Elenei Lasconi, fostul lider al partidului şi primarul din Câmpulung Muscel, să plece singură din USR şi probabil că îşi doreşte să fie exclusă ca să îşi păstreze mandatul de edil.

Dominic Fritz a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă Lasconi mai are un viitor în USR, în contextul declaraţiilor recente ale primarului din Câmpulung Muscel.

”După cum ştiţi, legea nu-i permite Elenei Lasconi să plece ea singură din USR. Posibil că îşi doreşte să fie exclusă ca să-şi păstreze mandatul. Eu o susţin pe Elena Lasconi în calitate de primar. Cred că este un primar bun pentru Câmpulung Muscel. Declaraţiile ei recente despre politica naţională în România nu le consider foarte fericite. Îi dau dreptate, ieri (duminică - n.r.) a fost o zi bună pentru democraţie pentru că nu a câştigat niciun extremist”, a declarat Dominic Fritz, scrie News.

Elena Lasconi a scris, duminică seară, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care îl dădeau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe candidatul liberal Ciprian Ciucu, un mesaj scurt de apreciere.

”O zi bună pentru democraţie”, era mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care aceasta apare alături de Ciucu.

Cu o zi în urmă, Lasconi, calificată în finala prezidenţială din 2024, nota, într-un mesaj transmis la un an de la anularea scrutinului, că a trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani, subliniind că ”sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România”, care în fiecare zi e măcinată de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică şi nemulţumire.