search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Victoria lui Ciucu redesenează harta politică. Marii câștigători și marii învinși ai alegerilor pentru Primăria București

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar general al Capitalei, în urma alegerilor de duminică, generează o puternică undă de șoc pe scena politică. Într-o analiză pentru „Adevărul”, analistul politic Cristian Andrei indică o schimbare majoră de dinamică pentru principalii actori politici. Dincolo de cifre, scrutinul s-a desfășurat sub spectrul unei apatii generale, un avertisment serios pentru întreaga clasă politică.

Ciprian Ciucu, semnul victoriei FOTO Profimedia
Ciprian Ciucu, semnul victoriei FOTO Profimedia

Analistul consideră că absenteismul masiv trădează o lipsă de conexiune între candidați și alegători. „În plan general, trebuie spus că prezența scăzută la vot este un semnal prost pentru toți, din toate taberele, un semn că bucureștenii n-au găsit pulsul acestei campanii și confuzia a dominat până la final alegerile”, explică Cristian Andrei de la „Agenția de Rating Politic”.

Bolojan – marele beneficiar al victoriei lui Ciucu

În această ecuație complicată, Ilie Bolojan reușește să iasă în evidență drept principalul beneficiar politic. Succesul liberalilor la București nu doar că salvează partidul de la o posibilă criză, dar îi oferă premierului o legitimitate incontestabilă în fața partenerilor de coaliție.

„Probabil Ilie Bolojan iese, pentru moment, cel mai bine din aceste alegeri, pentru că a adus un nou rezultat bun pentru PNL, după evitarea la mustață a dezastrului electoral fix acum un an, când a venit președinte al partidului. Acum s-a legitimat și mai puternic drept lider al PNL, iar partenerii de guvernare nu au un pretext de a sabota coaliția”, arată analistul.

Nicușor Dan, pus sub presiune 

Nu același lucru se poate spune despre Nicușor Dan, care l-a avut favorit în aceste alegeri pe Cătălin Drulă. Candidatul USR nu a reușit să convingă, obținând doar 13,9% dintre voturi. Șeful statului va resimți unda de șoc creată de alegerea lui Ciprian Ciucu, cu care în trecut nu a avut cele mai bune relații. În opinia lui Cristian Andrei, poziția sa, până acum dominantă pe segmentul de „dreapta”, are parte de o provocare serioasă. Apariția unui pol de putere format din Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu semnalează intenția PNL de a recupera electoratul urban care a migrat în trecut către actualul primar general.

„Pentru Nicușor Dan nu este vreun dezastru, a fost asociat doar informal cu unul dintre candidați, dar cu siguranță nu este nici o zi bună, pentru că pe moștenirea sa politică a apărut o concurență serioasă: cuplul Bolojan–Ciucu, alături de PNL. Aceștia vor fi un competitor serios în viitor pentru bazinul de voturi al președintelui. Este clar că PNL își propune acum să recâștige mediul urban, votanții pierduți în trecut spre Nicușor Dan și USR”, subliniază Cristian Andrei.

Eșecul PSD și dilema existențială a USR

La polul opus se află PSD și Sorin Grindeanu. Pentru social-democrați, alegerile din Capitală confirmă dificultatea partidului de a stopa hemoragia de voturi către AUR, chiar și sub o nouă conducere.

„Sorin Grindeanu este în poziția opusă față de Ilie Bolojan, pentru că sunt primele sale alegeri în calitate de președinte și nu reușește să livreze o victorie. Chiar dacă temporar a scăpat de un posibil challenger la putere în PSD, pentru că domnul Băluță avea o imagine potențial bună înainte de vot, iată, PSD, sub conducerea sa, nu reușește să rezolve nici la București ecuația grea în care pierde votanți spre AUR”, observă analistul.

Sorin Grindeanu alături de Daniel Băluță. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Sorin Grindeanu alături de Daniel Băluță. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

În același timp, USR traversează un moment critic. Pierderea influenței în fieful său tradițional obligă formațiunea lui Dominic Fritz să își reconsidere strategia.

„USR este în fața unei dileme - cum să procedeze mai departe? Pentru că și-a atins potențialul maxim acum un an în echipă cu Nicușor Dan, însă fără imaginea lui și fără figuri noi în prim plan, nu a mai convins în principalul fief (30% din voturile USR veneau tradițional din București). USR nu-și poate permite să piardă Bucureștiul, pur și simplu, și nici nu se poate reinventa peste noapte ca partid de mase. Deci USR va trebui să schimbe ceva, iar această decizie va cântări enorm pentru viitorul partidului”, subliniază analistul politic.

Reprezentanții USR la anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor. FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea
Reprezentanții USR la anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor. FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea

Victorie de etapă pentru AUR

Un aspect relevant al scrutinului îl reprezintă ascensiunea AUR în București. Potrivit analistului, partidul extremist condus de George Simion a reușit să capitalizeze nemulțumirea socială din zonele periferice, un fenomen pe care sondajele l-au anticipat parțial, dar care s-a concretizat acum prin voturi.

„Deși nu e limpede acum, AUR, prin Anca Alexandrescu, a avut o victorie, pentru că a pus AUR pe harta politică a Bucureștiului cu un scor substanțial, fiind al doilea partid - deși, trebuie spus, în sondaje AUR este azi deja primul partid din București pe vot politic. Nemulțumirea a aterizat și la București, mai ales în cartierele cu risc mai ridicat de marginalizare socială, și AUR a punctat clar acolo”, conchide analistul.

George Simion și Anca Alexandrescu, după anunțarea rezultatelor. Inquam Photos / Alexandru Nechez
George Simion și Anca Alexandrescu, după anunțarea rezultatelor. Inquam Photos / Alexandru Nechez
Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Un român s-a întors definitiv în țară, după 20 de ani în Italia. Motivul surprinzător: „Perioada de aur pare să fi trecut”
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță
fanatik.ro
image
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
antena3.ro
image
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
observatornews.ro
image
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Pensie pe caz de boală gradul 3, la final de 2025. Suma primită de la stat
playtech.ro
image
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Urmează ierni apocaliptice și furtuni extreme? Avertismentul dur al meteorologilor
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Kate Middleton și Prințesa Charlotte foto profimedia jpg
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă