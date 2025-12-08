Victoria lui Ciucu redesenează harta politică. Marii câștigători și marii învinși ai alegerilor pentru Primăria București

Alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar general al Capitalei, în urma alegerilor de duminică, generează o puternică undă de șoc pe scena politică. Într-o analiză pentru „Adevărul”, analistul politic Cristian Andrei indică o schimbare majoră de dinamică pentru principalii actori politici. Dincolo de cifre, scrutinul s-a desfășurat sub spectrul unei apatii generale, un avertisment serios pentru întreaga clasă politică.

Analistul consideră că absenteismul masiv trădează o lipsă de conexiune între candidați și alegători. „În plan general, trebuie spus că prezența scăzută la vot este un semnal prost pentru toți, din toate taberele, un semn că bucureștenii n-au găsit pulsul acestei campanii și confuzia a dominat până la final alegerile”, explică Cristian Andrei de la „Agenția de Rating Politic”.

Bolojan – marele beneficiar al victoriei lui Ciucu

În această ecuație complicată, Ilie Bolojan reușește să iasă în evidență drept principalul beneficiar politic. Succesul liberalilor la București nu doar că salvează partidul de la o posibilă criză, dar îi oferă premierului o legitimitate incontestabilă în fața partenerilor de coaliție.

„Probabil Ilie Bolojan iese, pentru moment, cel mai bine din aceste alegeri, pentru că a adus un nou rezultat bun pentru PNL, după evitarea la mustață a dezastrului electoral fix acum un an, când a venit președinte al partidului. Acum s-a legitimat și mai puternic drept lider al PNL, iar partenerii de guvernare nu au un pretext de a sabota coaliția”, arată analistul.

Nicușor Dan, pus sub presiune

Nu același lucru se poate spune despre Nicușor Dan, care l-a avut favorit în aceste alegeri pe Cătălin Drulă. Candidatul USR nu a reușit să convingă, obținând doar 13,9% dintre voturi. Șeful statului va resimți unda de șoc creată de alegerea lui Ciprian Ciucu, cu care în trecut nu a avut cele mai bune relații. În opinia lui Cristian Andrei, poziția sa, până acum dominantă pe segmentul de „dreapta”, are parte de o provocare serioasă. Apariția unui pol de putere format din Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu semnalează intenția PNL de a recupera electoratul urban care a migrat în trecut către actualul primar general.

„Pentru Nicușor Dan nu este vreun dezastru, a fost asociat doar informal cu unul dintre candidați, dar cu siguranță nu este nici o zi bună, pentru că pe moștenirea sa politică a apărut o concurență serioasă: cuplul Bolojan–Ciucu, alături de PNL. Aceștia vor fi un competitor serios în viitor pentru bazinul de voturi al președintelui. Este clar că PNL își propune acum să recâștige mediul urban, votanții pierduți în trecut spre Nicușor Dan și USR”, subliniază Cristian Andrei.

Eșecul PSD și dilema existențială a USR

La polul opus se află PSD și Sorin Grindeanu. Pentru social-democrați, alegerile din Capitală confirmă dificultatea partidului de a stopa hemoragia de voturi către AUR, chiar și sub o nouă conducere.

„Sorin Grindeanu este în poziția opusă față de Ilie Bolojan, pentru că sunt primele sale alegeri în calitate de președinte și nu reușește să livreze o victorie. Chiar dacă temporar a scăpat de un posibil challenger la putere în PSD, pentru că domnul Băluță avea o imagine potențial bună înainte de vot, iată, PSD, sub conducerea sa, nu reușește să rezolve nici la București ecuația grea în care pierde votanți spre AUR”, observă analistul.

În același timp, USR traversează un moment critic. Pierderea influenței în fieful său tradițional obligă formațiunea lui Dominic Fritz să își reconsidere strategia.

„USR este în fața unei dileme - cum să procedeze mai departe? Pentru că și-a atins potențialul maxim acum un an în echipă cu Nicușor Dan, însă fără imaginea lui și fără figuri noi în prim plan, nu a mai convins în principalul fief (30% din voturile USR veneau tradițional din București). USR nu-și poate permite să piardă Bucureștiul, pur și simplu, și nici nu se poate reinventa peste noapte ca partid de mase. Deci USR va trebui să schimbe ceva, iar această decizie va cântări enorm pentru viitorul partidului”, subliniază analistul politic.

Victorie de etapă pentru AUR

Un aspect relevant al scrutinului îl reprezintă ascensiunea AUR în București. Potrivit analistului, partidul extremist condus de George Simion a reușit să capitalizeze nemulțumirea socială din zonele periferice, un fenomen pe care sondajele l-au anticipat parțial, dar care s-a concretizat acum prin voturi.

„Deși nu e limpede acum, AUR, prin Anca Alexandrescu, a avut o victorie, pentru că a pus AUR pe harta politică a Bucureștiului cu un scor substanțial, fiind al doilea partid - deși, trebuie spus, în sondaje AUR este azi deja primul partid din București pe vot politic. Nemulțumirea a aterizat și la București, mai ales în cartierele cu risc mai ridicat de marginalizare socială, și AUR a punctat clar acolo”, conchide analistul.