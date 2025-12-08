search
Publicat:

România și Danemarca ar putea suferi represalii din partea Rusiei, susțin britanicii de la The Independent, care amintesc sprijinul masiv dat de cele două țări pentru Ucraina. Doi cunoscuți experți în securitate și analiză militară explică, pentru „Adevărul”, în ce măsură suntem cu adevărat în pericol și ce represalii ar putea atrage sprijinul nostru față de ucraineni.

O confruntare militară cu Rusia nu e iminentă și poate fi evitată. FOTO: Freepik
O confruntare militară cu Rusia nu e iminentă și poate fi evitată. FOTO: Freepik

Atacarea „flotei din umbră” de petroliere a Rusiei în Baltica, precum și în Marea Neagră, ar putea atrage represalii rusești asupra unor state precum Danemarca sau România, ambele oferind, de asemenea, mult ajutor Ucrainei, este avertismentul britanicilor de la The Independent ce dă frisoane. Problema nu e doar militară: implicarea României ca sprijin pentru Ucraina, din punct de vedere economic, logistic, teritorial, o plasează într-o zonă vulnerabilă în eventualitatea escaladării, cred britanicii.

Rusia s-a pregătit temeinic

Potrivit sursei citate, când Vladimir Putin spune că este „gata” de război cu Europa, vorbește serios. În același timp, însuși Vladimir Putin, într-un interviu pentru India Today, a admis că Rusia ia în calcul cucerirea în întregime a sudului Ucrainei, până la Gurile Dunării.

Din tabloul îngrijorător nu puteau lipsi veștile proaste despre relația transatlantică. Potrivit Politico, președintele francez Emmanuel Macron l-ar fi acuzat pe Donald Trump că se pregătește să trădeze Europa.

În fața acestui asalt de vești proaste, „Adevărul” apelează la expertiza a doi cunoscuți specialiști în securitate și analiză militară. Generalul (r) Virgil Bălăceanu, cel care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles, recunoscut ca un analist militar de top, alături de Claudiu Degeratu, reputat expert în securitate și fost șef al Secției de Apărare din cadrul Delegației Permanente a României la Sediul NATO din Bruxelles, analizează, pentru „Adevărul”, riscurile la adresa României.

„Pericolul real există pentru România”

Claudiu Degeratu este de părere că pericolul este real pentru România, însă nu se pune problema ca Rusia să atace militar. Moscova va acționa în continuare în plan hibrid, hărțuind țări ca România și Danemarca, dar va evita să lanseze un atac cu mijloace convenționale.

Pericolul real există pentru România, dar el se manifestă deja sub formă de acțiuni de sabotaj, care sunt deja în desfășurare în Polonia, probabil și în alte zone. Aceste hărțuiri cu drone necunoscute, care apar în anumite puncte strategice din Europa, cel mai probabil rusești, reprezintă un alt mod de a pune presiune pe statele NATO din Europa”, spune Claudiu Degeratu.

Pe viitor, România, dar și celelalte state membre NATO din Europa ar trebui să se aștepte la și mai multe acțiuni de acest gen.

La ce să ne așteptăm 

„Trebuie să ne așteptăm la mai multe sabotaje, în lunile ce urmează. Că vor avea dimensiune terestră, aeriană sau maritimă, asta rămâne de văzut. Dar nu este cazul să fie un atac fățiș, adică să nu ne așteptăm la o acțiune militară a Rusiei. Nu. Totul va fi subconvențional. Rusia va acționa așa cum știe foarte bine să o facă, doar că probabil își va intensifica acțiunile”, mai spune Degeratu.

Claudiu Degeratu. FOTO: Arhivă personală
Claudiu Degeratu. FOTO: Arhivă personală

Pe viitor, pe termen mediu și lung, el nu exclude o confruntare între Rusia și NATO. „Și Rusia, dar și NATO se pregătesc pentru asta. Totuși, asta nu înseamnă că se va și întâmpla. Ambele părți vor încerca să intimideze, să descurajeze, iar opțiunea confruntării militare directe este ultima. Dar nu este nici asta exclusă în totalitate”, punctează Degeratu.

De cealaltă parte, generalul (r) Virgil Bălăceanu consideră că afirmațiile lui Vladimir Putin fac parte dintr-un război informațional, dar trădează și o intenție pe care dictatorul rus nici nu se mai străduiește să o ascundă.

Ce planuri ar avea rușii

„Eu aș propune să nu luăm lucrurile chiar la modul declarativ, dar nici la modul în care rușii vor începe operațiunea Odesa și de cucerire a Gurilor Dunării în zilele următoare, în lunile următoare, anul viitor. Trebuie să luăm în considerare, însă, că există un proiect rusesc mai vechi de interdicție a Ucrainei la Marea Neagră, de control militar, mult mai extins al Mării Negre. Iar rușii vizează realizarea unei uniuni statale Federația Rusă-Belarus-Ucraina, iar pe modelul Belarus vor avea prezență militară în zona Ucrainei”, spune generalul Bălăceanu.

Într-un mare pericol se va afla, foarte probabil, și Republica Moldova. Generalul Virgil Bălăceanu consideră că Chișinăul este o țintă pentru Moscova, iar Vladimir Putin așteaptă doar să câștige războiul cu Ucraina pentru a se ocupa și de Republica Moldova.

„Întrevăd și o perspectivă pentru a avea Republica Moldova într-o asemenea uniune, dincolo de mersul către Europa, către Uniunea Europeană”, punctează generalul Bălăceanu.

În opinia sa, Rusia va amâna un astfel de plan, urmând să încerce să-l pună în aplicare într-un nou război.

„Nu cred neapărat că Rusia va trece la fapte acum, pentru că încă rușii nu au condițiile cele mai favorabile să înceapă o operație ofensivă în zona de sud a Ucrainei. Dar, de ce nu, vor face totul pentru a-și atinge obiectivul într-un al doilea război, dacă în primul nu își realizează scopurile”, adaugă generalul.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu. FOTO: MApN
Generalul (r) Virgil Bălăceanu. FOTO: MApN

Pentru a-și atinge scopul, Rusia are două moduri de acțiune. În funcție de realitatea din teren, Moscova va acționa. România trebuie să-și facă temele și să se pregătească pentru scenariul plauzibil în care am deveni vecini cu Rusia.

„Avem, în definitiv, două modele, modelul Belarus pentru Uniunea Statală, dar și modelul cecen pentru un al doilea război. Iar România trebuie să țină seama că trebuie să avem în vedere și un model coreean de încheiere a războiului printr-un conflict înghețat, deschis, extins. Toate aceste aspecte nu trebuie să ne ducă la panică, dar trebuie să ne creeze motivația principală legată de consolidarea posturii de apărare și descurajare a României. Sigur, în primul rând a României, dar în cadrul NATO”, mai spune generalul.

Cum trebuie să ne pregătim, dacă vrem să evităm războiul

Pe de altă parte, în ce privește anunțul celor de la The Independent, generalul Virgil Bălăceanu consideră că este parte a unui război informațional sau pur și simplu o încercare de a șoca, pentru a-și asigura mai multă vizibilitate și pentru a „vinde” analiza.

„Eu sunt surprins de așa ceva și nu văd de ce ar fi România implicată, amenințată direct de Rusia. Probabil că este un război informațional. Nu știu dacă cei din ziarul britanic dețin niște informații atât de clare, dar ca orice post de televiziune, ca orice ziar, fie tipărit, fie online, ziarul lor este în căutarea de rating. În general media este într-o continuă căutare de subiecte spectaculoase și caută astfel de informații, chiar dacă uneori nu sunt 100% corecte”, mai afirmă generalul.

Astfel, din perspectiva sa, riscul unei confruntări militare cu Rusia este redus. Pe de altă parte, România trebuie oricum să se pregătească pentru orice este mai rău și să-și întărească defensiva, pentru a descuraja orice potențial inamic.

„Noi trebuie să ne gândim cum ne pregătim pentru postura de apărare și descurajare. Noi, spre exemplu, nu gândim asupra apărării teritoriale. Pentru că independența solidară, conceptul cheie din Strategia Națională de Apărare a Țării nu ne apare ca o soluție practică din punct de vedere al principiilor apărării teritoriale. Polonezii îi spun apărarea universală. Finlandezii îi spun apărarea totală. Noi putem să-i spunem apărarea teritorială, dar conceptul este același. O participare largă a întregii societăți la o pregătire pentru a afirma postura de apărare și descurajare, astfel încât un eventual agresor să renunțe la intențiile de a realiza invazia statului respectiv”, mai arată generalul Bălăceanu.

România poate și trebuie să fie pregătită pentru a descuraja orice eventual atac, iar în istoria relativ recentă a fost chiar capabilă să realizeze acest lucru. În acest sens, generalul Virgil Bălăceanu dă exemplul din 1968, când exista riscul unui atac masiv din partea fostei Uniuni Sovietice, dar România și-a pregătit impecabil rezistența, determinându-i pe sovietici să renunțe în final la planurile de invazie.

„Dacă noi în 1968 am fost pregătiți pentru o posibilă invazie a URSS-ului, am mărit forțele armate, am creat gărzile naționale, am pregătit lupta de rezistență și am creat propria industrie de apărare, putem să o facem și acum. Deci avem un istoric din punct de vedere al acestei pregătiri. Nu trebuie să copiem tot ceea ce am făcut înainte de 1989, dar principiile când vine vorba de a ne apăra țara de orice posibil atacator rămân aceleași”, încheie generalul Virgil Bălăceanu.

