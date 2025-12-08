Donald Trump Jr, tiradă împotriva Ucrainei și a UE: „Acesta nu este un plan”

Donald Trump Jr a criticat dur Ucraina pe seama corupției din țară, dar și UE, și a sugerat tatăl său ar putea să renunțe la sprijinul pentru Kiev, relatează The Guardian.

În cadrul unei conferințe în Orientul Mijlociu, acesta a făcut o serie de acuzații dure la adresa lui Volodimir Zelenski sugerând că acesta este conștient că nu ar câștiga alegerile dacă războiul s-ar încheia și că este aproape o zeitate pentru stânga, iar Ucraina este o țară mult mai coruptă decât Rusia.

În timp ce războiul continuă și plebea luptă, marii corupți ai Ucrainei fug din țară, a afirmat el.

Totodată, el a spus că a observat vara aceasta, în Monaco că 50% dintre mașinile de lux precum Bugatti și Ferrari aveau numere de înmatriculare ucrainene. „Credeți că au fost câștigate în Ucraina?”, a întrebat el.

„Ascultăm toate zvonurile despre ce se întâmplă atunci când vedem că fiecare plăcuță de înmatriculare din Monaco este ucraineană […] cei bogați au fugit și i-au lăsat pe cei pe care îi considerau clasa de jos să lupte în aceste războaie. Nu exista niciun stimulent să se oprească, atât timp cât banii veneau și ei furau și nimeni nu controla nimic, așa că nu exista niciun motiv să se ajungă la pace”, a spus el.

Întrebat dacă este posibil ca tatăl său, care a promis în programul său electoral că poate aduce pacea în Ucraina, să renunțe la medierea, Trump Jr a spus că e posibil să o facă.

Acesta a criticat în repetate rânduri sprijinul american pentru Kiev și a sugerat că problemele de corupție pe care le are Ucraina fac nerezonabilă sprijinirea de Kievului cu ajutor militar și financiar.

În acest sens, el a subliniat că SUA nu vor mai fi „idiotul cu carnetul de cecuri”.

Critici la adresa UE

Donald Trump Jr a avut cuvinte dure și pentru șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, susținând că sancțiunile europene nu funcționează, deoarece doar au dus la creșterea prețului petrolului, din care Rusia își poate finanța războiul. „Așteptăm ca Rusia să dea faliment, acesta nu este un plan”, a spus el.

Trump Jr nu are un rol formal în administrația americană, dar este o figură importantă în mișcarea MAGA, iar comentariile sale reflectă antipatia pe care o au unii membri din echipa lui Trump față de guvernul ucrainean și vine în contextul în care echipa de negociere a lui Trump pune presiune pe Kiev să cadă la înțelegere cu Rusia, notează The Guardian.