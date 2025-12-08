Foto Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood

La doar un an după ce s-a mutat în regiunea engleză Cotswolds, Ellen DeGeneres se confruntă cu o serie de probleme neașteptate, după ce a părăsit Hollywoodul pentru liniștea rurală a Angliei. Vedeta a renunțat după doar un an la proprietate, după ce a investit milioane de lire într-o fermă pe care a transformat-o într-un „conac de țară emblematic”, cu un strop de glamour hollywoodian. Acum s-a mutat într-o casă ultra-modernă pe un deal.

Proiectul de restaurare trebuia să dureze 18 luni, dar Ellen și soția ei, actrița Portia de Rossi, au angajat 70 de muncitori pentru a termina lucrările mult mai repede. Însă, la doar câteva zile după mutare, casa de 15 milioane de lire a fost înconjurată de ape de inundație poluate, iar cuplul a fost nevoit să se mute temporar pe un teren mai înalt.

„Mutarea în noiembrie nu a fost momentul ideal”, a recunoscut Ellen, după ce a glumit inițial despre problemele cu inundațiile. Apa era atât de poluată încât cursele anuale de rafting de pe râul Windrush au fost anulate timp de șapte ani consecutiv, relatează DailyMail.

Conflicte cu vecinii și probleme administrative

Pe lângă inundații, Ellen și Portia s-au confruntat cu probleme de logistică, cum ar fi faptul că Land Roverul lor abia putea trece printre stâlpii care restricționau accesul în sat. De asemenea, unii vecini au contestat extinderea casei, temându-se că va afecta ruinele romane din zonă și va crește riscul de inundații. În final, autoritățile au constatat doar o „încălcare tehnică” și cazul a fost închis fără sancțiuni.

Cuplul s-a mutat apoi într-o casă ultramodernă pe un deal, cu vedere panoramică asupra Cotswolds, piscină infinită, cinematograf, sală de sport și un dormitor principal spectaculos. Ellen a explicat: „Când am decis să locuim aici permanent, am știut că Portia nu poate trăi fără caii ei. Aveam nevoie de o proprietate cu facilități pentru cai și pășuni pentru ei”.

Cuplul a început să crească găini și chiar a adus patru oi pentru întreținerea pășunilor, dar, în cele din urmă, animalele au fost date pentru că întreținerea lor era prea dificilă.

Întoarcerea în SUA

După doar un Crăciun petrecut în Cotswolds, Ellen și Portia s-au întors în Statele Unite pentru sărbători, iar surse apropiate spun că nu se grăbesc să se întoarcă. Se pare că vremea britanică și dorul de prieteni și soare au jucat un rol important în decizia lor.

Ellen și Portia au pus casa inițială în vânzare pentru 22,5 milioane de lire, dar aceasta rămâne încă nesolicitată. Cu toate acestea, vedeta pare să fi găsit o nouă casă de „acasă” care să le ofere confortul și liniștea dorite, departe de problemele neașteptate care au marcat începutul vieții lor în Cotswolds.