Avertismentul unui politolog: „În Federatia Rusa se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”

Federația Rusă a simțit slăbiciunea relației trans-atlantice și stă ca un prădător la cotitură, gata „să muște”, susține politologul Radu Carp. Sunt semne ale unei mobilizări generale în marile orașe ale Rusiei.

Politologul Radu Carp trage un semnal de alarmă: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate. Toate informațiile converg în aceeași direcție: în marile orașe, precum Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg, Kazan, se efectuează controale împotriva "migrației ilegale" – de fapt, pentru a-i identifica pe cei care nu au stagiul militar satisfăcut.”

Toate informațiile converg în aceeași direcție: Kremlinul pregătește ceva de anvergură.

Profesorul atrage atenția că Rusia a obținut un rezultat „cum nu a mai avut niciodată după 1991”: crearea unei divergente foarte adânci între SUA și Europa și alinierea actualei administrații de la Washington pe o orbită pe care se regăsesc partizanii unui parteneriat la nivel de Mari Puteri”.

Acest discurs al marilor puteri, „seducător” pentru adepții unei abordări „pragmatice, realiste, bazate doar pe afaceri”, oferă Rusiei spațiu de manevră și încurajează calcule riscante.

„Nu există vreo formă de agresiune pe care Federația Rusă să nu o practice în prezent”

„Ce urmărește, de fapt, Rusia?”, se întreabă profesorul.

Potrivit lui Carp, în Ucraina Rusia urmărește un scop maximal: „capitulare pur și simplu”. În privința Europei, obiectivul nu este încă explicit, dar poate fi dedus din natura războiului pe care Kremlinul îl poartă în prezent.

Profesorul descrie, pe Facebook, o combinație letală: „Un război de manevră, prin avansuri în diferite regiuni în Ucraina”; „un război de uzură, precum am văzut la Pokrovsk”; „o escaladare continuă, prin atacuri asupra infrastructurii energetice, a rutelor de transport, a depozitelor alimentare și farmaceutice”; „operațiuni de război hibrid și de sabotaj în toate statele europene, fără excepție”.

El concluzionează fără echivoc: „Nu există vreo formă de agresiune pe care Federația Rusă să nu o practice în prezent.”

„Sute de drone vor traversa granița de sud-est a României”

Rusia vizează provocarea controlată a unor incidente pe teritoriul statelor membre NATO. Scopul, spune Carp, este ca acestea să demonstreze că „de fapt, Alianța Nord-Atlantică este inutilă”.

Contextul este cu atât mai periculos cu cât, după cum subliniază el, „SUA au anunțat foarte clar că nu se vor implica; dimpotrivă, până în 2027 se vor retrage complet din Europa”.

Astfel, avertizează Carp, „nu va mai fi o singură dronă care să traverseze granița de sud-est a României, de la Tulcea la Bacău. Vor fi câteva sute, simultan.”

Iar scenariul nu se limitează la România: „Granițele Poloniei, Finlandei, ale Țărilor Baltice vor fi penetrate zilnic... prin provocarea de incidente minore, a căror sumă va fi însă demnă de luat în considerare.”

Fără sprijinul Statelor Unite, „riposta acestor țări va fi mai degrabă modestă”, avertizează el.

„Rusia a mirosit sângele”

Se poate evita un asemenea scenariu? Răspunsul lui Carp este sumbru: „Din păcate, nu sunt semne de optimism.”

Potrivit politologului, Rusia a „mirosit sângele” slăbirii legăturii transatlantice și profită imediat: „Federația Rusă a simțit slăbiciunea relației trans-atlantice și stă ca un prădător la cotitură, gata să muște, să sfâșie, sa își satisfacă nevoia de a dovedi ca este un adversar de temut.”

Europa se îndreaptă, spune el, către „zodia unui război de tip nou, total și aparent fără miză”. „Suntem pregătiți?” – se întreabă Carp.

Acest semnal de alarmă care ar trebui să răsune în toate capitalele europene.