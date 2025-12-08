Video Un bărbat a murit și alte două persoane sunt grav rănite în urma unui accident între trei mașini, în Vaslui

Trei autoturisme au fost implicate într-un accident rutier a avut loc în județul Vaslui, pe Drumul European 581, în zona localității Sălcioara, comuna Banca.

O persoană și-a pierdut viața și alte două sunt grav răniote, în urma unui accident care a avut loc luni dimineață în județul Vaslui, pe DE 581.

În eveniment au fost implicate trei autoturisme, din care un autoturism era staționat.

În urma accidentului au rezultat mai multe victime. Într-unul dintre autoturismele implicate se aflau două persoane, ambele fiind găsite încarcerate. Una dintre acestea (bărbat în vârstă de 44 de ani) a fost declarată decedată. Cealaltă persoană a fost extrasă și dusă de echipajul SAJ la Compartimentul de Primiri Urgențe Bârlad.

Din cel de-al doilea autoturism implicat în eveniment a fost descarcerată o persoană de 58 de ani, conștientă și cooperantă, care prezenta politraumatisme. Victima a fost preluată de un echipaj SAJ și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Bârlad.

În autoturismul parcat se afla o persoană de 36 de ani, care a refuzat transportul la spital.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Bârlad, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare grea.

Echipajele de intervenție au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea producerii unor alte situații de urgență.