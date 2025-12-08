search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Reguli noi pentru șoferii români în 2026. Ce modificări aduse în legislaţia rutieră vor intra în vigoare

0
0
Publicat:

În 2026 intră în vigoare cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră: vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii.

Stațiea de taxare Fetești FOTO: CNAIR
Stațiea de taxare Fetești FOTO: CNAIR

Un nou model de taxare pentru vehiculele grele

Începând din 2026, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone vor fi taxate printr-un sistem electronic bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Mecanismul este cunoscut în documentele oficiale drept TollRo și reprezintă trecerea de la rovinieta fixă la un model „pay per use”, folosit deja în multe state europene.

Schimbarea urmărește alinierea României la regulile europene privind taxarea rutieră și presupune o corelare între distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul real de emisii poluante.

Sistemul va funcționa pe baza unei platforme electronice administrate de autorități, iar transportatorii vor avea obligația utilizării unui dispozitiv de bord sau a unei metode de înregistrare recunoscute oficial. Distanța va fi calculată automat, iar suma datorată va fi determinată în funcție de clasa de emisii și de categoria vehiculului, scrie Mediafax.

Rovinieta pentru vehiculele ușoare rămâne, dar cu reguli noi

Autoturismele și celelalte vehicule cu masa de până la 3,5 tone vor continua să folosească rovinieta, însă din 2026 regulile se modifică în două direcții importante:

  • valabilitățile vor fi adaptate la noile cerințe privind clasele de emisii
  • plata va deveni mai flexibilă datorită introducerii unei perioade de grație care permite achitarea rovinietei până la ora 24 a zilei următoare utilizării drumurilor naționale

Modificarea modului de plată este gândită pentru a simplifica interacțiunea șoferului cu sistemul de taxare și pentru a reduce situațiile în care sancțiunile se aplică strict din motive administrative.

Autoritățile vor publica separat tarifele actualizate pentru rovinietă, diferențiate pe categorii și clase de emisii. Aceste tarife nu au fost încă aprobate în forma finală.

Implementarea noului sistem a fost amânată

Deși legislația prevedea inițial ca noile reguli să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, autoritățile au anunțat amânarea aplicării practice spre a doua parte a anului. Motivul îl reprezintă întârzierile în dezvoltarea și operaționalizarea infrastructurii informatice necesare.

Aplicarea noului regim de taxare se amână pentru a permite finalizarea sistemelor electronice și pentru a asigura o tranziție sigură atât pentru utilizatori, cât și pentru administratorii de infrastructură.

Data exactă la care întregul sistem va deveni operațional va fi comunicată ulterior prin act normativ.

Cum vor fi afectați șoferii în 2026

Pentru șoferii de autoturisme, schimbările sunt limitate și țin în principal de modul de achitare și de noile criterii privind clasa de emisii. În schimb, transportatorii vor trebui să își adapteze modul de calcul al costurilor, întrucât modelul pe kilometru poate duce la variații semnificative în funcție de rutele utilizate și de tipul flotei.

Implementarea noilor reguli ar trebui să ducă la o taxare mai transparentă, corelată cu impactul real asupra infrastructurii și mediului, dar și la o mai bună monitorizare a traficului greu pe drumurile naționale.

Schimbări pe șoselele europene în 2026 pentru șoferii de camion

Începând cu 2026, industria transporturilor din Europa se va confrunta cu modificări semnificative în reglementările rutiere. Mai multe state membre ale Uniunii Europene, împreună cu Regatul Unit, vor introduce sancțiuni mult mai dure pentru șoferii de camion. Scopul acestor măsuri este creșterea securității rutiere și aplicarea unui principiu de toleranță zero pentru abaterile grave.

Sancțiuni record pentru încălcări majore

Noile reglementări vizează descurajarea comportamentelor cu risc ridicat prin stabilirea unor amenzi importante, care pot ajunge la mii de euro. 

Implicații pentru operatorii de transport

Anul 2026 va impune operatorilor internaționali de transport o conformitate strictă la nivel operațional. Aceștia vor trebui să implementeze programe urgente de instruire a șoferilor, să actualizeze procedurile interne și să își asume o responsabilitate crescută.

Orice abatere, fie ea minoră sau majoră, va genera costuri suplimentare semnificative, acumularea de puncte de penalizare și, în cazuri extreme, restricții administrative care pot afecta licența de operare. Trecerea la un cadru legislativ bazat pe control automatizat și sancțiuni stricte va modifica fundamental modul în care se desfășoară activitatea transporturilor pe drumurile europene.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
digi24.ro
image
Un român s-a întors definitiv în țară, după 20 de ani în Italia. Motivul surprinzător: „Perioada de aur pare să fi trecut”
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
fanatik.ro
image
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
antena3.ro
image
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
observatornews.ro
image
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Se schimbă vremea brusc din nou. Când începe iarna secolului în România, anunţul meteorologilor
playtech.ro
image
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Vești bune! Se dau bani pentru românii care vor animale
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă