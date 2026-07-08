Un lift a căzut în gol de la etajul 5 la Galați. Un bărbat care-i făcea revizia a murit

Un bărbat de 57 de ani a murit după ce liftul în care se afla s-a prăbușit în gol de la etajul 5. Victima efectua lucrări de mentenanță alături de un coleg.

„În data de 8 iulie 2026, la ora 08:38, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi căzut în gol, cu liftul, de la etajul 5 al unui imobil situat pe strada Constructorilor, din municipiul Galați”, a transmis IPJ Galați printr-un comunicat.

Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a confirmat că un bărbat a murit.

Potrivit sursei citate, o defecțiune tehnică majoră a provocat prăbușirea liftului de la etajul 5 al unui imobil, în timpul unor lucrări de mentenanță.

Primele verificări indică faptul că doi angajați ai unei firme de profil din Galați efectuau revizia tehnică în momentul în care un element de siguranță al mecanismului a cedat, prăbușind cabina în gol. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

„În urma evenimentului, unul dintre cei doi muncitori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, din municipiul Galați, aflat în cabina liftului, a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat”, se mai arată în comunicat.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.