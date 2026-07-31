Federația Sanitas suspendă greva generală: „Dăm o șansă politicului să reia negocierile”

Federația Sanitas a anunțat suspendarea grevei generale din sistemul public de sănătate și asistență socială. Consiliul Național al organizației a apreciat că primele obiective ale protestului au fost atinse. Sindicaliștii subliniază însă că greva nu se încheie, ci este doar suspendată până la apariția unui nou proiect al Legii salarizării.

Într-un mesaj adresat membrilor de sindicat, conducerea Sanitas afirmă că acțiunile de protest au adus primele rezultate, printre care aprobarea în Camera Deputaților a unui amendament la Legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante din sistem, în limita bugetului aprobat.

Totodată, sindicaliștii susțin că proiectul noii Legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost, cel puțin pentru moment, amânat.

„Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Dacă în acest timp nu se găsesc soluții la revendicările SANITAS, avem posibilitatea legală să redeschidem greva generală fără să mai parcurgem încă o dată toate etapele impuse de lege”, se arată în comunicatul Sanitas.

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