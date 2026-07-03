Tragedie în Maramureș: o fetiță de 6 ani, aflată în vacanță la bunici, a fost ucisă de un camion. Surse: șoferul vinovat ar fi un fost polițist

Tragedie în Maramureș. O fetiță de doar șase ani, aflată în vacanță la bunicii săi din Vișeu de Jos, și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o autoutilitară încărcată cu materiale de construcții, în timp ce se deplasa cu bicicleta pe același sens de mers cu vehiculul. Potrivit surselor, la volan s-ar fi aflat un fost angajat al Poliției Române, iar după producerea accidentului acesta ar fi părăsit locul faptei fără încuviințarea polițiștilor.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, accidentul s-a produs în data de 3 iulie, în jurul orei 09:35, după ce polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu decesul unei persoane, pe raza localității Vișeu de Jos.

La fața locului au intervenit și polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus. Din primele verificări efectuate de anchetatori a rezultat că un bărbat în vârstă de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, a accidentat mortal fetița, care se deplasa pe bicicletă pe același sens de mers cu autovehiculul.

Din nefericire, echipajul medical sosit la locul tragediei nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilei, fiind nevoit să constate decesul acesteia.

„La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 09.35, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că, pe raza localității Vișeu de Jos, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.

Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, la volanul autoutilitarei s-ar fi aflat un fost angajat al Poliția Română. Informația nu a fost confirmată oficial până în acest moment de autorități.

După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei.

Potrivit vasiledale, tatăl minorei ar fi ofițer în cadrul comandamentului NATO din Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.