search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Un lift cu șapte persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor din București. Șeful DSU: „Două victime ar putea avea fracturi”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un lift s-a prăbușit joi dimineață în clădirea Ministerului Transporturilor din București, situată în Palatul CFR de pe bulevardul Dinicu Golescu. În interiorul cabinei se aflau 7 persoane, care au fost scoase de echipele de intervenție sosite la fața locului.

Un lift s-a prăbușit joi dimineață în Palatul CFR, 3 victime sunt duse la spital. FOTO: Adevărul
Un lift s-a prăbușit joi dimineață în Palatul CFR, 3 victime sunt duse la spital. FOTO: Adevărul

UPDATE 12.00 A fost dispusă oprirea tuturor ascensoarelor din incinta Palatului CFR

Biroul de presă al Ministerului Transporturilor a făcut următoarele precizări:

În lift se aflau mai mulți angajați ai instituției care își desfășoară activitatea în clădire.

În urma incidentului, a fost dispusă oprirea tuturor ascensoarelor din incinta Palatului CFR pentru verificări suplimentare. Totodată, a fost constituită o comisie internă de anchetă care va analiza circumstanțele producerii evenimentului.

UPDATE 11.40 Ieri s-ar fi făcut lucrări de mentenanță la liftul prăbușit

Ieri s-ar fi făcut lucrări de mentenanță la liftul prăbușit. Etajul de la care a căzut în gol cabina nu a fost stabilit până în acest moment.

Dintre cele șapte victime (doi bărbați și cinci femei), cinci au avut nevoie de îngrijiri medicale.

- Un bărbat de 38 de ani a fost transportat la Spitalul Militar Central, prezentând fractură la membrul inferior drept

- O femeie de 42 de ani a fost transportată la Spitalul Universitar, cu fractură la membrul inferior drept

- O femeie de 46 de ani a fost dusă la Spitalul Militar Central, acuzând dureri la membrul inferior stâng

- O femeie de 53 de ani prezintă dureri la nivelul membrelor inferioare

- O femeie de 33 de ani acuză dureri la nivelul membrului inferior drept, în zona gleznei

UPDATE 11.30 Informare DGPMB

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au transmis o informare de presă privind liftul căzut în gol. 

Potrivit autorităților, apelul a fost primit în jurul orei 10:22, iar polițiștii Secției 3 ajunși la fața locului au confirmat incidentul. 

La fața locului au intervenit mai multe echipaje ISU București-Ilfov, care au evacuat persoanele din lift și au acordat primul ajutor victimelor.

Polițiștii au delimitat zona și desfășoară cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul. La acest moment, activitățile sunt în dinamică.

UPDATE 11.20 Șeful DSU: Erau 7 persoane în lift, două ar putea avea fracturi

Șeful DSU, Raed Arafat, a oferit noi informații despre incidentul produs la Palatul CFR, unde un lift s-a prăbușit cu șapte persoane în interior.

Potrivit acestuia, cinci dintre victime au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar cel puțin două persoane prezintă suspiciuni de fracturi la membrele inferioare și ar putea fi transportate la spital.

Circulaţie blocată pe DN2A, în apropiere de Hârşova. Trei oameni au murit într-un accident rutier

„Este vorba de șapte persoane care au fost în lift. Vorbim de doi bărbați și cinci femei. Cinci dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri și probabil că vor fi duse la spital. ... Sunt două persoane cu suspiciuni de fractură”, a declarat Raed Arafat, marți, pentru Digi24.

Șeful DSU a precizat că niciuna dintre victime nu este în pericol în acest moment și că autoritățile urmează să stabilească exact cauza producerii incidentului.

UPDATE 10.55 Trei persoane vor fi transportate la spital

Alte trei persoane vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare, ca urmare a rănilor suferite.

Știrea inițială

Potrivit unui comunicat transmis de ISU București-Ilfov, pompierii au intervenit de urgență după ce cabina liftului a căzut în gol.

O persoană primește îngrijiri medicale după ce a acuzat dureri la nivelul gleznei, iar primele informații indică faptul că cel puțin șase persoane au fost rănite în incident.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acordă primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei. Intervenim cu 2 echipaje SMURD si 2 autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții ISUBIF.

Un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor din București. FOTO: Adevărul
Imaginea 1/3: Un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor din București. FOTO: Adevărul
Un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor din București. FOTO: Adevărul
Un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor din București. FOTO: Adevărul
Un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor din București. FOTO: Adevărul

Incidentul a avut loc în Palatul CFR, una dintre cele mai cunoscute clădiri administrative din Capitală. Imobilul are aproape 90 de ani, construcția sa începând în 1937 după planurile arhitectului Duiliu Marcu, conform site-ului oficial. Clădirea a fost dată parțial în folosință în 1948, iar lucrările au fost finalizate complet în 1962.

La momentul inaugurării, Palatul CFR era considerat una dintre cele mai moderne clădiri administrative din Europa de Est și primul edificiu civil de asemenea dimensiuni din România construit pe schelet metalic sudat și înglobat în beton.

De-a lungul timpului au existat relatări privind probleme tehnice și ascensoare vechi în clădire. Ancheta în acest caz este în desfășurare.

Știre în curs de actualizare

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de Bruxelles pentru eliberarea primei tranșe
digi24.ro
image
Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Noi consultări la Cotroceni pentru numirea premierului.Grupul PACE susține un Guvern alături de AUR și PSD.Uniți pentru România a ieșit de la discuții
gandul.ro
image
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
mediafax.ro
image
Compania lui Adriean Videanu, fostul primar general al Capitalei, solicită despăgubiri statului român. Ce se întâmplă cu dosarul
fanatik.ro
image
Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor: 3 persoane au fost transportate la spital
libertatea.ro
image
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
digisport.ro
image
Pasagerii au fost evacuați de urgență dintr-un aeroport din Australia. Totul a pornit de la un epilator
click.ro
image
Un lift în care se aflau șapte oameni s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
observatornews.ro
image
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
cancan.ro
image
Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Cât costă motorina și benzina azi, 21 mai 2026. Surpriza care îi aşteaptă pe şoferi la pompă, unde se înregistrează ieftiniri
playtech.ro
image
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Italianul care l-a băgat în spital pe Chivu: "În ghinionul său, a avut și noroc!"
digisport.ro
image
„Hoarde” de turiști sufocă Roma, Positano și Cinque Terre în luna mai. Cum arată plajele
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ea este Georgiana, românca găsită moartă sub dărămături în explozia din Germania. Avea 25 de ani și se afla în vacanță cu iubitul ei. Ea și Cosmin aveau nunta peste câteva luni
romaniatv.net
image
Ce NU este bine să faci de Înălțare. Data de 21 mai este Sfântă!
mediaflux.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer