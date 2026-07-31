Trump îl contrazice pe Zelenski și spune că nu a decis încă producția de Patriot în Ucraina: „Trebuie să fim puțin atenți”

Donald Trump spune că nu a decis dacă va permite Ucrainei să producă interceptoare pentru sistemele Patriot, deși Volodimir Zelenski anunțase anterior un acord de principiu cu Washingtonul, după întâlnirea de la Casa Albă.

Președintele american Donald Trump a revenit asupra planului prin care Ucraina ar putea produce propriile interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, afirmând că încă analizează această posibilitate.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Donald Trump a spus că nu a luat o hotărâre definitivă.

„Nu sunt sigur. Analizăm această posibilitate”, a declarat președintele american, punctând că Patriot reprezintă o tehnologie militară de vârf, iar transferul drepturilor de producție către o altă țară trebuie făcut cu multă prudență.

„Patriot este o armă cu adevărat extraordinară și trebuie să fim puțin atenți cui acordăm licențe. În general, noi nu licențiem astfel de echipamente”, a explicat Donald Trump.

Declarațiile sale apar la doar două zile după întâlnirea de marţi, 28 iulie, de la Casa Albă dintre liderul american și Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean anunțase după discuții că a abordat cu Trump posibilitatea producerii de interceptoare Patriot și că a existat deschidere pentru această idee.

Kievul consideră fabricarea acestor interceptoare o soluție pentru a-și consolida apărarea aeriană pe termen lung. Sistemele Patriot au un rol important în protejarea orașelor ucrainene împotriva rachetelor balistice lansate de Rusia, iar accesul la producția proprie ar reduce presiunea asupra stocurilor furnizate de aliați.

Pentru Ucraina, problema nu este doar una de aprovizionare imediată, ci și una de autonomie militară. În cazul în care ar obține licența, industria ucraineană ar putea contribui la producția de muniție necesară propriilor sisteme de apărare.

Acordul părea unul destul de sigur, în contextul în care Olha Stefanișina, ambasadorul Ucrainei la Washington, a declarat că specialiști ai companiei RTX (Raytheon), unul dintre producătorii sistemului Patriot, au ajuns deja în Ucraina pentru discuții tehnice şi că, de asemenea, Lockheed Martin, compania care produce interceptoarele PAC-3, pregătește trimiterea unei echipe de experți.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, președintele american a spus că obiectivul său rămâne încheierea conflictului.

„Pur și simplu vrem ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se încheie. Nu căutăm rachete, ci pace”, a declarat Trump.

Financial Times notează și că Steve Witkoff, emisarul prezidențial, împreună cu Jared Kushner, urmează să meargă în Ucraina în perioada următoare. Ar fi prima vizită a celor doi în această țară după revenirea lui Trump la Casa Albă.