Tragedie în Ilfov. Un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers, în timpul furtunii

O persoană a murit marți seară, în localitatea Găneasa, județul Ilfov, după ce un copac doborât de furtună s-a prăbușit peste mașina sa aflată în mers. Incidentul tragic s-a produs în contextul fenomenelor meteorologice severe care au afectat marți seară zona Capitalei și județul Ilfov.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la sosirea echipajelor de intervenție, victima era încarcerată și prezenta leziuni incompatibile cu viața.

La locul tragediei au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori.

Incidentul s-a produs în contextul fenomenelor meteorologice severe care au afectat marți seară zona Capitalei și județul Ilfov, aflate sub avertizări nowcasting de vijelii și furtuni.

Recomandările populației pe durata avertizărilor meteorologice

În urma evenimentului, autoritățile le reamintesc cetățenilor să respecte recomandările transmise pe durata avertizărilor meteorologice.

Printre măsurile recomandate se numără evitarea deplasărilor inutile în zonele afectate, ocolirea arborilor, stâlpilor și panourilor publicitare în timpul vântului puternic, precum și evitarea atingerii cablurilor electrice căzute la pământ.

Totodată, populația este sfătuită să urmărească informările oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie și să apeleze numărul unic de urgență 112 în cazul unor situații care pun viața în pericol.

Autoritățile reamintesc că, pe lângă avertizările de furtuni, pentru intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, este în vigoare și un Cod Roșu de caniculă, cu temperaturi extreme în cea mai mare parte a țării.