 Povestea garajului miliardarilor din București, prima parcare supraterană din România. Era printre cele mai moderne clădiri din Europa | adevarul.ro
search
Vineri, 31 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Povestea garajului miliardarilor din București, prima parcare supraterană din România. Era printre cele mai moderne clădiri din Europa

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Bucureștiul interbelic era numit, pe bună dreptate, „Micul Paris”. Era un oraș cosmopolit, efervescent și cu o viață culturală intensă, în care se îmbinau armonios stiluri arhitecturale dintre cele mai diverse. În acest context, în 1930 a fost inaugurată prima parcare supraetajată din România, o construcție remarcabilă pentru epocă și una dintre cele mai moderne de acest fel din Europa.

Garajul „Ciclop” FOTO viabucuresti.ro
Garajul „Ciclop” FOTO viabucuresti.ro

În anii interbelici, Bucureștiul traversa una dintre cele mai dinamice perioade din istoria sa. Capitala se moderniza rapid, apăreau bulevarde noi și clădiri în stil Art Deco și neoromânesc, iar viața culturală și economică era în plină efervescență. Renumele de „Micul Paris” nu se datora doar eleganței orașului, ci și ritmului în care adopta inovațiile occidentale.

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte ale epocii a fost garajul Ciclop, inaugurat în 1930 pe Bulevardul Magheru. Prima parcare supraetajată din România, clădirea era concepută după modele occidentale și combina parcarea automobilelor cu ateliere auto, spații comerciale, săli de expoziție și birouri. Pentru vremea sa, reprezenta una dintre cele mai moderne construcții de acest tip din Europa.

Garajul miliardarilor Bucureștiului de pe Bulevardul Magheru

Clădirea a fost ridicată pe terenul industriașului Dumitru Marinescu Bragadiru, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri ai României interbelice. Terenul, situat la intersecția Bulevardului Magheru cu strada C.A. Rosetti, avea peste 3.500 de metri pătrați și a fost închiriat Societății „Ciclop”, care s-a angajat să construiască un complex inspirat de marile garaje comerciale din Occident.

Proiectată inițial cu subsol și patru etaje, construcția a fost realizată din beton armat, o tehnologie de ultimă generație la acea vreme. În 1940 au fost adăugate încă două etaje, iar suprafața construită a depășit 16.100 de metri pătrați. Fațada, lungă de aproximativ 100 de metri, domina unul dintre cele mai elegante bulevarde ale capitalei.

Clădirea a fost inaugurată la 29 aprilie 1930 și a devenit rapid unul dintre simbolurile modernizării Bucureștiului.

Una dintre cele mai moderne clădiri din Europa

Un reper al arhitecturii moderne

Ciclop nu era doar un garaj. La parter funcționau magazine și ateliere auto, iar etajele erau destinate parcării automobilelor, spațiilor expoziționale și, ulterior, birourilor. În interior a fost amenajată și o cafenea, iar reprezentanțele unor mari producători auto au ales să își deschidă aici showroom-uri.

Construcția era organizată în jurul unui atrium central, acoperit cu un luminator din sticlă, în jurul căruia se desfășurau locurile de parcare și rampele de acces pentru automobile. Pentru pietoni existau două lifturi și scări dispuse pe întreaga înălțime a clădirii, iar la nivelurile inferioare funcționau ateliere pentru întreținerea și repararea mașinilor.

Potrivit istoricilor arhitecturii, Ciclop se remarca și prin soluțiile tehnice folosite la construcție. Clădirea era prevăzută cu un sistem antiseismic pe role, rar întâlnit în Europa la acea vreme, ceea ce i-a permis să reziste inclusiv marilor cutremure din secolul al XX-lea.

Bătălii electorale la români: pomeni, violenţe şi abuzuri. Cristian Pîrvulescu: „Unii tineri se tem că votul lor va avea consecinţe nebănuite“

Alături de blocul Lido și de alte clădiri emblematice ridicate în aceeași perioadă, garajul Ciclop a contribuit la transformarea Bulevardului Magheru într-unul dintre cele mai moderne bulevarde din Europa de Est.

„Bulevardul I.C. Brătianu, care până acum un an-doi somnola, trezit numai la lătratul unui câine sau la cântecul cocoșului de prin diferitele curți imense, acuma prezintă o forfoteală, o agitație, o mișcare pitorească de muncă și activitate. Anul trecut, expropierea, deschiderea și alinierea Bulevardului, ridicarea garajului Ciclop, cu sutele lui de apartamente, garsoniere, magazine și birouri”, nota „Revista generală ilustrată” în 1929, în articolul „Modernizarea Bucureștilor”.

Mai mult decât o parcare

Ciclop era și un important centru comercial. Magazine de mobilă, reprezentanțe auto, cafenele și spații expoziționale atrăgeau zilnic mii de vizitatori. Aici puteai cumpăra un automobil, mobilier pentru locuință sau cele mai noi articole de modă.

Unul dintre cele mai apreciate magazine era cel al firmei Lindeman, iar expozițiile organizate în clădire se bucurau de un succes remarcabil. Printre acestea s-au numărat „Cum să fie căminul meu?”, dedicată amenajărilor interioare, și „Expoziția Modei”, care prezenta cele mai noi tendințe vestimentare.

Pentru prima expoziție au fost amenajate încăperi întregi sub forma unor locuințe complet mobilate.

„Se văd saloane, sufragerii, dormitoare. Pe estrade sunt expuse covoare, cuverturi, perdele, perne, șaluri, mozaicuri, porcelanuri, cristaluri, un adevărat bazar din care să alegi tot ce-ți trebuie pentru decor și îmbogățirea interiorului”, scriau jurnaliștii revistei „Realitatea ilustrată” în noiembrie 1931.

Tot în 1931 a fost inaugurată și reprezentanța Citroën, transformând clădirea într-un punct de referință pentru pasionații de automobile.

O vizitatoare a „Expoziției Modei” consemna în „Realitatea ilustrată”:

„S-a deschis în capitală o nouă expoziție, care prin felul aranjamentului și al obiectelor expuse constituie o adevărată revoluție contra tradițiilor bucureștene... Marile capitale europene ar putea lua Expoziția Modei din București drept model pentru viitoarele lor manifestări în acest gen.”

După război

După instaurarea regimului comunist, clădirea Ciclop a fost naționalizată, la fel ca numeroase alte proprietăți private din București. După 1990, imobilul a fost retrocedat moștenitorilor familiei Bragadiru.

Astăzi, garajul Ciclop continuă să domine Bulevardul Magheru și rămâne unul dintre cele mai reprezentative monumente ale modernismului românesc, amintind de perioada în care Bucureștiul își câștigase reputația de una dintre cele mai elegante și moderne capitale ale Europei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
Veștea anunță „cel mai probabil” guvern PSD-UDMR-PNL Aripa Conservatoare
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
mediafax.ro
image
Locul neașteptat de unde a văzut Gigi Becali meciul Auda – FCSB 4-1: „M-am uitat cu un părinte!”
fanatik.ro
image
Debitul Dunării la intrarea în țară se apropie de minimul istoric, înregistrat acum 41 de ani: secetă hidrologică în 5 regiuni din România
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
digi24.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
Derapaj grosolan la TV: Gigi Becali l-a jignit în direct pe Decebal Rădulescu!
digisport.ro
image
Sărbători importante în august 2026. Calendar ortodox complet
click.ro
image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident de circulație și a fost dusă la Spitalul Universitar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Vestea zilei despre eliminarea CASS la pensie. „Pensionarii își vor recupera banii”. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Amenda pe care mulți șoferi încă o calculează greșit. Cât plătești din iulie 2026 pentru cele mai comune abateri
playtech.ro
image
“Gol valabil Bîrligea, penalty la Tănase!”. Cristi Balaj dezvăluie cele două greşeli majore împotriva FCSB când scorul era 0-0
fanatik.ro
image
Americani vânează și distrug camerele care citesc numele de înmatriculare. Oamenii se tem de supravegherea în masă: „O amenințare clară la adresa siguranței publice”
ziare.com
image
Momentul când Rivaldinho i-a zis lui Hanca: "Ce are Andreea a avut și mama. Au murit și ea, și copilul"
digisport.ro
image
Beneficiile dormitului la prânz: de câte minute de somn ai nevoie pentru a-ți regenera creierul și corpul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Sânzianei Negru din Cahul. Ea a restaurat locuința abandonată a bunicilor ei. A îmbinat perfect vechiul cu modernul. E ca din povești: Toată copilăria mea pe pășunea asta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Modificare la pensie de la 1 August 2026. Crește stagiul complet de cotizare
mediaflux.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Alexandra Ungureanu și-a anulat concertul în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu artista
click.ro
image
„Este iar un moment de cotitură”. Anunțul copleșitor al Oanei Roman în timpul vacanței din Grecia
click.ro
image
Cornel a izbucnit în lacrimi la „Insula Iubirii – Reuniuni”. Ce i-a arătat Radu Vâlcan: „Nu mă pot uita nici acum, după doi ani”
click.ro
Charles cu mătușa lui Rose Hanbury Caroline Longman GettyImages 1321501131 jpg
Blondă, inocentă, tunsă scurt și c-un stil plictisitor. Un tipar periculos în trecutul amoros al Regelui Charles, cu o excepție
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român s-a întors acasă după 44 de ani în care familia l-a crezut mort. Cum a reușit să ajungă în țară
image
Alexandra Ungureanu și-a anulat concertul în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu artista

OK! Magazine

image
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?