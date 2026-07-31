 Italia cere închiderea spațiului Schengen pentru Spania, după valul de migranți din Ceuta | adevarul.ro
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Italia cere închiderea spațiului Schengen pentru Spania, după valul de migranți din Ceuta

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Vicepremierul italian și ministrul de Externe, Antonio Tajani, a cerut joi suspendarea Spaniei din Spațiul Schengen, după ce sute de migranți au pătruns ilegal în enclava spaniolă Ceuta, situată pe coasta nordică a Marocului, potrivit AFP.

Mii de migranți din Maroc au încercat să ajungă în Ceuta FOTO AFP
Mii de migranți din Maroc au încercat să ajungă în Ceuta FOTO AFP

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Tajani a afirmat că susține „închiderea Spațiului Schengen în raport cu Spania”, invocând necesitatea combaterii imigrației ilegale și necontrolate.

Imaginile de la Ceuta demonstrează cum alegerea Guvernului de la Madrid de a da cetăţenia spaniolă, deci europeană, unui număr de peste 500.000 de imigranţi neregulaţi încurajează traficul de persoane", denunţă Tajani.

Sute de migranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta FOTO Profimedia
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Sute de migranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta FOTO Profimedia

Tajani a criticat decizia Guvernului spaniol de a acorda statut legal unui număr de sute de mii de migranți, avertizând că măsura ar putea avea efecte asupra întregii Uniuni Europene, în special asupra Italiei.

Într-un interviu acordat publicației spaniole El Mundo, Tajani a declarat că nu este de acord cu politica adoptată de Madrid.

Există libertate de circulație în interiorul Uniunii Europene, iar persoanele regularizate în Spania s-ar putea muta în Italia. În plus, pentru cei care vorbesc spaniola este mai ușor să învețe italiana decât alte limbi europene. Pentru vorbitorii de spaniolă este mai ușor să meargă în Italia decât în Germania. Regularizarea a jumătate de milion de persoane, sau chiar a peste un milion, așa cum se discută acum, mi se pare incredibilă”, a afirmat oficialul italian.

Tajani a calificat măsura drept „demagogică” și a subliniat că migrația ilegală reprezintă o provocare la nivel european, care nu poate fi gestionată exclusiv de un singur stat membru.

Este o problemă europeană, nu doar spaniolă. Ea trebuie abordată în comun”, a spus vicepremierul italian, precizând totodată că Italia nu a fost consultată înainte de adoptarea deciziei. „Nu a existat niciun contact”, a adăugat el.

Joi, 30 iulie 2026, un val fără precedent de 2.000–3.000 de migranți au intrat în enclava spaniolă Ceuta din Maroc, majoritatea înotând în jurul digului Tarajal sau traversând gardul de protecție de 6 metri. Cum centrele de primire au fost depășite, guvernul de la Madrid a trimis Armata pentru a sprijini Garda Civilă și Poliția Națională cu sarcini logistice și de securitate. Tensiunea crescută a determinat mai mulți comercianți locali să închidă magazinele, iar președintele comunității autonome a cerut declararea stării de urgență națională. 

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