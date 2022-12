Familie acasă, dar și pe stadion. Este povestea de succes a unei familii de campioni din Galați, unde dragostea se împletește cu sportul: tatăl antrenor, iar mama și fiica campioane la atletism.

Daniela Ciocan este dublă vicecampioană națională la maraton și se antrenează, de când s-a căsătorit, cu soțul ei, Nicolae Ciocan, profesor de educație fizică și antrenor.

La Campionatele Europene de atletism din Italia, Dana a obţinut două medalii de argint în probele de 5 km şi 10 km cu echipa României, iar la campionatului Național de atletism în aer liber Masters, din acest an, a ocupat primul loc la 800 metri și locul 2 la 1500 metri.

„După ce am terminat facultatea, am început să antrenez. Soția fost colegă de antrenament o perioadă de timp. Era sportivă ca și mine, la grupa pe care o avea doamna profesoară Lovin, la momentul respectiv. Ne-am căsătorit și de atunci a început să se antreneze cu mine. (…)În ultimii cinci-șase ani, soția a fost la nivelul cel mai ridicat în zona Masters”, povestește Nicolae Ciocan.

Dragostea celor doi și pasiunea lor pentru sport a moștenit-o și fiica lor, Rebeca Daria Ciocan, în vârstă de 18 ani. Este dublă vicecampioana balcanică la categoria U20 în probele de 400 m și ștafetă 4x400 m și a obținut locul 3 la 4x400 m la campionatele balcanice de seniori. La campionatele naționale U20, tânăra a obținut locul 2 la 400 m, locul 3 la 200 m și locul 3 la 60 m.

„Am participat la campionatul balcanic din vară și am obținut cele mai bune rezultate din cariera mea. Am dat cât am putut și am reușit să-mi mențin poziția. La final am plâns de bucurie. Înainte de competiție nu aveam șanse foarte mari, având al șaselea timp, dar nu m-am descurajat și am luptat până la capăt. Am mers cu încredere și asta m-a ajutat foarte mult”, spune Rebeca.

Deși a fost nevoită să facă sacrificii de la o vârstă fragedă, Rebeca nu regretă nicio clipă timpul petrecut în sala de antrenamente. Din contră, are planuri mari. Pe viitor, Rebeca își dorește să ajungă la olimpiadă.

Și-a sărbătorit ziua pe stadion

„Am început să fac sport în urmă cu 9 ani. Au fost cei mai frumoși ani, iar toate sacrificiile au meritat din plin. Mă antrenez două ore și jumătate zilnic. Am doar duminica liber. Anul acesta chiar mi-am sărbătorit ziua la stadion, dar nu regret nicio clipă. Sportul mi-a dăruit cele mai frumoase amintiri. Te dezvoltă frumos, îți oferă disciplină, iar prieteniile care se leagă sunt inegalabile. (...)Îmi doresc să ajung la olimpiadă. Voi munci mult pentru a îndeplini acest obiectiv. Pentru la anul îmi doresc să îmi fac baremul pentru campionatele europene care se desfășoară la Cluj”, spune Rebeca.

Se antreneză zilnic cu tatăl ei, Nicolae Ciocan, iar cu mama se întâlnește tot în sala de atrenament. Între cele două există chiar și o competiție. „Faptul că i-am avut lângă mine și au făcut sport m-a ajutat foarte mult”, mărturisește Rebeca.

„Chiar mi-am făcut recorduri personale la vârsta de peste 40 de ani. Suntem o familie fericită, în care toți facem sport. Între mine și Rebeca există un soi de concurență. În proba de 800 de metri eu încerc să alerg în competiție cât mai mare, iar ea face încheierea la antrenament în 800 de metri. Chiar am reușit să o bat la câteva secunde. Și mi-a spus: <mama, data viitoare să știi că nu o să mai fii prima>. E o atmosfera frumoasă. Familia acasă, familie la stadion”, spune Daniela Ciocan.

Nicolae Ciocan consideră că sportul de performanță se face știință și cu investiții, fără de care nu pot fi obținute rezultate.

„În România, în domeniul sportului, se întâmplă multe lucruri frumoase. Anul acesta am avut șansa să demonstrăm la campionatele europene că încă suntem valoroși. Și noi începem să updatăm, să investim în sport, iar rezultatele se văd. Sportul de performanță se face cu știință, cu bază materială. Un antrenor este într-o continuă mișcare în domeniul respectiv, trebuie să fie punct la punct cu tot ceea ce îi oferă știința, să fie capabil să pună în practică lucrurile respective pe sportivii pe care îi antrenează. Dacă nu ești actualizat la domeniul cel mai înalt din sportul respectiv, este foarte greu să ai rezultate. Cel puțin la nivel internațional”, susține antrenorul gălățean.